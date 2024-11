Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 10/11: MU vs Leicester, Chelsea vs Arsenal; Inter Milan vs Napoli; Sociedad vs Barcelona

Phong độ sa sút với 3 trận liên tiếp toàn thua khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn khi làm khách của Chelsea đêm nay trong khuôn khổ vòng 11 Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu V-League - vòng 7 - 18h00 ngày 10/11: Bình Định vs Quảng Nam (FPT Play, TV360+5) - 18h00 ngày 10/11: SLNA vs Thanh Hóa (FPT Play, VTV5) - 19h15 ngày 10/11: Viettel vs Hà Tĩnh (FPT Play, TV360+4) Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 11 - 21h00 ngày 10/11: MU vs Leicester (K+SPORT1) - 21h00 ngày 10/11: Nottingham Forest vs Newcastle - 21h00 ngày 10/11: Tottenham vs Ipswich Town - 23h30 ngày 10/11: Chelsea vs Arsenal (K+SPORT1) Lịch thi đấu La Liga - vòng 13 - 20h00 ngày 10/11: Real Betis vs Celta Vigo (SCTV15) - 22h15 ngày 10/11: Mallorca vs Atletico (SCTV15) - 00h30 ngày 11/11: Valladolid vs Athletic Bilbao (SCTV15) - 00h30 ngày 11/11: Getafe vs Girona (SCTV15) - 03h00 ngày 11/11: Sociedad vs Barcelona (SCTV15) Lịch thi đấu Serie A - vòng 12 - 18h30 ngày 10/11: Atalanta vs Udinese - 21h00 ngày 10/11: Roma vs Bologna - 21h00 ngày 10/11: Fiorentina vs Hellas Verona - 00h00 ngày 11/11: Monza vs Lazio - 02h45 ngày 11/11: Inter Milan vs Napoli Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 10 - 21h30 ngày 10/11: Augsburg vs Hoffenheim - 23h30 ngày 10/11: Stuttgart vs E.Frankfurt - 01h30 ngày 11/11: FC Heidenheim vs Wolfsburg Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 11 - 21h00 ngày 10/11: Nice vs Lille - 23h00 ngày 10/11: Montpellier vs Brest - 23h00 ngày 10/11: Le Havre vs Reims - 23h00 ngày 10/11: Rennes vs Toulouse - 02h45 ngày 11/11: Lyon vs Saint-Etienne Nhận định: - 21h00 ngày 10/11: MU vs Leicester Hôm nay Van Nistelrooy chính thức kết thúc công việc tạm quyền ngắn ngủi. Lạ thay trận đầu tiên tạm quyền của ông là thắng Leicester 5-2 ở Cúp Liên đoàn Anh ngày 31/10 và trận kết thúc cũng là gặp Leicester ở giải Ngoại hạng. Không gì đẹp hơn lời chia tay bằng một chiến thắng nữa. Đây là mục tiêu không khó bởi Leicester đang rất bất ổn, vẫn đứng thứ 15. 3 trận gần đây nhất họ chưa biết thắng là gì. MU dù cũng chẳng khá hơn là mấy (đứng thứ 13) nhưng về lực lượng vẫn nhỉnh hơn hẳn đối thủ, lại có lợi thế sân nhà. Dự đoán ít nhất MU cũng có 1 trận hòa. Về đối đầu, MU thắng 51 lần trong 101 lần gặp Leicester và chỉ thua 25 trận. Đội hình dự kiến: MU: Onana; Dalot, De Ligt, Martinez, Mazraoui; Casemiro, Ugarte; Rashford, Fernandes, Garnacho; Hojlund Leicester City: Hermansen; Justin, Faes, Okoli, Kristiansen; Soumare, Winks; Fatawu, Buonanotte, Ayew; Vardy - 23h30 ngày 10/11: Chelsea vs Arsenal Tâm điểm vòng này sẽ là trận derby London Chelsea vs Arsenal diễn ra vào lúc 23h30 ngày 10/11. Ở vòng đấu trước, Chelsea chỉ có được 1 điểm sau trận hòa 1-1 trước MU trong khi ‘Pháo thủ’ để thua 0-1 trước Newcastle. Hai đội hiện đang có cùng điểm số, nhưng Chelsea đứng trên ở vị trí thứ 4 nhờ hơn hiệu số, và cả hai đội đều kém đội đầu bảng Liverpool 7 điểm. Kết quả của trận đấu này có thể quyết định ai sẽ bị tụt lại trong cuộc đua nhóm dẫn đầu. Trong khi Arsenal đang có dấu hiệu sa sút phong độ, Chelsea bước vào trận đấu với nỗi lo về tình trạng của Cole Palmer. Anh đã không tập luyện cùng đội sau khi bị Lisandro Martinez phạm lỗi trong trận đấu với MU tuần trước. Về lực lượng, Chelsea vắng Jadon Sancho, Omari Kellyman do chấn thương. Cole Palmer đang để ngỏ khả năng ra sân. Với Arsenal, Calafiori, Tomiyasu và Tierney chấn thương. Odegaard, Rice, Kai Havertz để ngỏ khả năng ra sân. Sterling không được ra sân trận này vì hợp đồng mượn từ Chelsea. Năm mùa giải gần đây hai đội chạm trán nhau trên sân Stamford Bridge, các cầu thủ Arsenal duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Lần gần nhất Chelsea gặp Arsenal vào tháng 4, Palmer vắng mặt, và Chelsea đã thua đậm 0-5. Tuy nhiên, với những gì thể hiện thời gian qua, cơn khủng hoảng của Arsenal chưa thể chấm dứt, trắng tay ở trận derby London này. Đội hình dự kiến: Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Colwill, James; Caicedo, Lavia; Madueke, Palmer, Neto; Jackson Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Jesus, Martinelli - 02h45 ngày 11/11: Inter Milan vs Napoli Cặp đấu này là tâm điểm vòng 12 Serie A vì hai đội đang dẫn đầu bảng. HL VSimone Inzaghi rất hiểu ý nghĩa trận ‘tay đôi’ này nên đã cho một số trụ cột nghỉ ngơi ở trận thắng Arsenal tại Champions League hồi giữa tuần để dành sức cho trận này. Inter vẫn chứng tỏ sức mạnh của nhà ĐKVĐ trong khi Napoli đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời tân HLV Conte với ngôi đầu bảng Serie A. Vòng trước Napoli bất ngờ thảm bại 0-3 trên sân nhà trước Atalanta khiến khoảng cách với đội nhì bảng là Inter (thắng Venezia 1-0 ) bị thu ngắn chỉ còn 1 điểm. Nghĩa là nếu giành chiến thắng trong trận này, Inter đương nhiên chiếm ngôi đầu bảng từ đối thủ. Với lợi thế sân nhà, Inter được đánh giá cao hơn, nhưng không dễ để đánh bại Napoli, đặc biệt là những trận đấu có tính chất quan trọng như thế này. Mùa trước Inter thắng Napoli 3-0 và hòa 1-1 ở Serie A. Nhưng ‘tâm linh’ là Inter lại chưa bao giờ thắng được đội bóng nào do HLV Antonio Conte dẫn dắt ở Serie A (Juventus và Atalanta). Đội hình dự kiến: Inter Milan: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia - 03h00 ngày 11/11: Sociedad vs Barcelona Thắng Espanyol 3-1 ở vòng trước giúp Barca gia tăng khoảng cách với đội nhì bảng Real Madrid tới 9 điểm. Với phong độ cao (thắng 11/12 trận liên tiếp, thầy trò HLV Flick chắc chắn tràn đầy tự tin hành quân đến xứ Basque để đối đầu với thầy trò ông Imanol Alguacil. Sociedad đang thi đấu không tốt. Sau 12 vòng đấu, họ mới giành được 4 chiến thắng, còn lại hòa 3 và để thua 5 trận. Một trong những lý do khiến họ phập phù như vậy là hàng công kém sắc sảo, khi mới ghi được 10 bàn thắng kể từ đầu mùa giải đến giờ - nghĩa là còn thua cả số bàn thắng của một mình Lewandowski bên phía Barca đến 4 bàn. Tóm lại, đây là trận đấu mà khả năng phải nhận thất bại ngay trên sân nhà của Sociedad là rất cao. Thêm nữa, trong 7 lần gần nhất làm khách tại đây thì Barca bất bại, thắng đến 6 trận. Như thể chính Barca đá sân nhà. Đội hình dự kiến: Sociedad: Remiro; Lopez, Pacheco, Zubeldia, Aramburu; Sucic, Zubimendi, Turrientes; Gomez, Oyarzabal, Kubo.

Barca: Pena; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Pedri, Casado; Olmo, Raphinha, Yamal; Lewandowski