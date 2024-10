Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 1/10: Champions League: Arsenal vs PSG, Leverkuse vs AC Milan, Slovan Bratislava vs Man City, Barcelona vs Young Boys

Lượt đấu thứ 2 Champions League sẽ trở lại đêm nay với tâm điểm là cuộc đụng độ Arsenal vs PSG. Lịch thi đấu Champions League - 23h45 ngày 1/10: RB Salzburg vs Brest - 23h45 ngày 1/10: Stuttgart vs Sparta Prague - 02h00 ngày 2/10: Inter vs Crvena Zvezda - 02h00 ngày 2/10: Dortmund vs Celtic - 02h00 ngày 2/10: Arsenal vs PSG - 02h00 ngày 2/10: Barcelona vs Young Boys - 02h00 ngày 2/10: PSV vs Sporting - 02h00 ngày 2/10: Slovan Bratislava vs Man City - 02h00 ngày 2/10: Leverkusen vs AC Milan Lịch thi đấu Carabao Cup - vòng 3 - 01h45 ngày 2/10: Newcastle vs AFC Wimbledon Nhận định - 02h00 ngày 2/10: Arsenal vs PSG PSG đã khởi đầu Champions League 2024/25 suôn sẻ khi đánh bại Girona 1-0 nhưng HLV Luis Enrique trong cuộc họp báo sau trận đã chê bai các học trò không tiếc lời. Còn với Arsenal, lượt đầu tiên hòa 0-0 với Atalanta cũng không phải là kết quả tồi. Arsenal và PSG đã gặp nhau 3 lần trước đây. Măm 2016 hai đội hòa nhau 2-2 và 1-1, lần gần nhất là năm 2018 Arsenal thắng đậm 5-1. PSG sẽ không có sự phục vụ của Vitinha, Doué, Asensio, Kimpembe, Hernández và Ramos do những cầu thủ này chưa bình phục chấn thương. Đáng lo hơn cả là sự vắng mặt của thủ môn số một Gianluigi Donnarumma trong vài tuần do vấn đề ở đùi. Trận Arsenal vs PSG năm 2018 Bên phía Arsenal, cả Tomiyasu, Tierney, Zinchenko, Odegaard và Merino cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đội hình dự kiến: Arsenal: Neto; White, Saliba, Gabriel, Timber; Havertz, Rice, Partey; Saka, Jesus, Trossard PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Lee, Ruiz, Neves; Dembele, Kolo Muani, Barcola - 02h00 ngày 2/10: Leverkusen vs AC Milan Lần đầu tiên hai đội gặp nhau tại Champions League. Ở lượt trận đầu tiên vòng phân hạng, trong khi AC Milan thua ngược Liverpool 1-3 thì Leverkusen đã đánh bại Feyenoord với tỷ số 4-0. Florian Wirtz tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng. Florian Wirtz sẽ lại tỏa sáng mang về chiến thắng cho Leverkusen? HLV Alonso và các học trò đang hừng hực quyết tâm giành thêm 3 điểm trước AC Milan nhưng không vì thế mà đánh giá Leverkusen cao hơn đội khách. Đây là trận đấu được đánh giá là cân bằng và nhiều khả năng kết cục trận đấu sẽ được quyết định bằng khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân. Với lợi thế sân nhà cùng những chân sút sắc sảo như Patrik Schick, Victor Boniface hay Florian Wirtz… Leverkusen hứa hẹn sẽ khiến Milan vất vả. Phong độ gần đây của đội chủ nhà cũng là khá tốt, họ đánh bại Wolfsburg 4-3 ở Bundesliga, sau đó hòa Bayern Munich 1-1 trên sân của đối thủ. Hiện đội ĐKVĐ Bundesliga đang xếp thứ 4 trên BXH. Kinh nghiệm tại Champions League là thứ mà Milan vượt trội so với Leverkusen Milan cũng được khích lệ đáng kể bằng hai trận thắng liền tại Serie A, trong đó có trận derby thắng Inter Milan 2-1, chiến thắng đầu tiên sau 6 trận liền toàn thua thảm. Trận này Leverkusen có đủ lực lượng còn Milan vắng Okafor, Calabria, Sportiello, Bennacer và Florenzi vì chấn thương. Đội hình dự kiến: Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface AC Milan: Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham - 02h00 ngày 2/10: Slovan Bratislava vs Man City Ở trận ra quân, Slovan Bratislava đã thua thảm Celtic với tỉ số 1-5. Man City đã bị Inter Milan cầm hòa 0-0 ở lượt đầu tiên, đó là trận đấu mà đội khách đến từ Ý xứng đáng nhận được nhiều lời khen, nhất là việc ‘bắt chết’ Erling Haaland. Dù vậy đội bóng của HLV Pep Guardiola vẫn được được đánh giá cao vượt trội so với Slovan Bratislava. Theo trang Transfermarkt, toàn bộ đội hình của Slovan Bratislava có giá trị 24 triệu Bảng. Trong khi đó, đội hình Man City đang được định giá là 1,04 tỷ Bảng. Nếu vượt qua đội chủ nhà, Man City sẽ có chiến thắng đầu tiên, qua đó cân bằng kỷ lục 25 trận bất bại tại Champions League của MU. Với việc chỉ có 8 đội dẫn đầu mới có vé trực tiếp đi tiếp, giành 3 điểm kèm hiệu số tốt sẽ giúp ích nhiều cho Man City. So về kinh nghiệm, đẳng cấp và bản lĩnh, Slovan Bratislava rõ ràng không phải là đối thủ của Man City. Đội hình dự kiến: Slovan Bratislava: Takac; Blackman, Kashia, Wimmer, Medvedev; Kucka, Ignatenko, Tolic; Barseghyan, Strelec, Weiss Jr Man City: Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Gvardiol; Matheus Nunes, Kovacic; Savinho, Foden, Doku; Haaland - 02h00 ngày 2/10: Barcelona vs Young Boys Trận thua 1-2 trước Monaco ở lượt đầu thực sự là cú sốc với Barcelona khi họ đang có phong độ rất cao tại La Liga. Cuộc khủng hoảng chấn thương nghiêm trọng với sự thiếu vắng của một số cầu thủ chủ chốt khiến HLV Flick gặp nhiều khó khăn. Mới đây họ lại thua Osasuna tại La Liga. Lamine Yamal phải quên đi nỗi thất vọng ở trận thua Monaco Chỉ phải gặp đối thủ yếu như Young Boys, sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để Barca lấy lại tinh thần và danh dự. Đội bóng Thụy Sỹ đã bắt đầu Champions League bằng trận thua 0-3 trước Aston Villa. Đơn giản là họ quá yếu và không đủ lực để cạnh tranh và trong lịch sử cũng chưa từng vượt qua vòng bảng Champions League. Barcelona trận này vắng Eric Garcia do án treo giò. Ngoài ra, 7 cái tên gồm Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ronald Araujo, Gavi và Marc-Andre ter Stegen bị chấn thương với mức độ khác nhau. Young Boys vắng Saidy Janko, Patric Pfeiffer và Facinet Conte là những người sẽ vắng mặt. Đội hình dự kiến: Barca: Pena; Kounde, Cubarsi, tôi Martinez, Balde; Casado, Torre, Pedri; Lamal, Lewandowski, Raphinha Young Boys: Van Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula