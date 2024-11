Lịch thi đấu bóng đá hôm hay 9/11: Brighton vs Man City, Liverpool vs Aston Villa; Real Madrid vs Osasuna; Juventus vs Torino

Bị Liverpool lấy mất ngôi đầu bảng, Man City còn đang khủng hoảng khi 3 trận liên tiếp trên các đấu trường đều thua. Tối nay tại vòng 11 giải Ngoại hạng, đội bóng của Pep tiếp tục gặp thử thách không dễ chịu mang tên Brighton trong khi Liverpool tiếp Aston Villa. Lịch thi đấu V-League - vòng 7 - 17h00 ngày 9/11: HAGL vs CAHN - 18h00 ngày 9/11: Đà Nẵng vs Bình Dương - 19h15 ngày 9/11: Hà Nội vs Hải Phòng Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh - vòng 11 - 22h00 ngày 9/11: Wolves vs Southampton - 22h00 ngày 9/11: Brentford vs Bournemouth - 22h00 ngày 9/11: West Ham vs Everton - 22h00 ngày 9/11: Crystal Palace vs Fulham - 00h30 ngày 10/11: Brighton vs Man City - 03h00 ngày 10/11: Liverpool vs Aston Villa Lịch thi đấu La Liga - vòng 13 - 20h00 ngày 9/11: Real Madrid vs Osasuna - 22h15 ngày 9/11: Villarreal vs Alaves - 00h30 ngày 10/11: Espanyol vs Valencia - 03h00 ngày 10/11: Leganes vs Sevilla Lịch thi đấu Serie A vòng 12 - 21h00 ngày 9/11: Venezia vs Parma - 00h00 ngày 10/11: Cagliari vs AC Milan - 02h45 ngày 10/11: Juventus vs Torino Lịch thi đấu Bundesliga - vòng 10 - 21h30 ngày 9/11: St. Pauli vs Bayern Munich - 21h30 ngày 9/11: Bremen vs Holstein Kiel - 21h30 ngày 9/11: Mainz 05 vs Dortmund - 21h30 ngày 9/11: VfL Bochum vs Leverkusen - 00h30 ngày 10/11: RB Leipzig vs Borussia M'gladbach Lịch thi đấu Ligue 1 - vòng 11 - 23h00 ngày 9/11: Strasbourg vs AS Monaco - 01h00 ngày 10/11: Lens vs Nantes - 03h00 ngày 10/11: Angers vs Paris Saint-Germain Nhận định: - 20h00 ngày 9/11: Real Madrid vs Osasuna Real đã thua 2 trận liên tiếp gần đây, trong đó có thảm bại 0-4 ngay trên sân nhà trước kình địch Barca trong trận ‘Siêu kinh điển’ vòng trước. Những kết quả không như mong muốn khiến đội bóng thủ đô Madrid đang bị “cắt đuôi” trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này. Cụ thể, sau 12 vòng đấu, Real Madrid đang bị đội đầu bảng Barca bỏ xa tới 9 điểm. Real Madrid đang rất cần một chiến thắng trước Osasuna để đua với Barca. Với lợi thế sân nhà, Real Madrid hoàn toàn có thể tự tin sẽ giành trọn vẹn 3 điểm. Osasuna gần đây thi đấu rất ấn tượng. Họ thắng liên tiếp 3 trận đấu vừa qua và không để thủng lưới. Nhưng với Real Madrid thì khác. Đội hình dự kiến: Real Madrid: Lunin; Mendy, Rudiger, Militao, Vazquez; Bellingham, Modric, Camavinga, Valverde; Vinicius Jr, Mbappe

Osasuna: Herrera; Cruz, Boyomo, Catena, Areso; Oroz, Torro, Moncayola; Zaragoza, Pena, Budimir - 22h00 ngày 9/11: West Ham vs Everton West Ham hiện đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League với 11 điểm sau 10 trận đấu (3 thắng, 2 hòa, 5 thua). Dưới sự dẫn dắt của HLV Julen Lopetegui, đội bóng này đã thể hiện phong độ không ổn định trong thời gian qua. Trong 4 trận gần nhất, họ thắng 2 trận trên sân nhà (4-1 trước Ipswich Town và 2-1 trước MU) nhưng lại để thua 2 trận sân khách (1-4 trước Tottenham và 0-3 trước Nottingham Forest). Everton đang xếp thứ 16 với chỉ 9 điểm sau 10 trận (2 thắng, 3 hòa, 5 thua). Đội bóng của HLV Sean Dyche chơi không tốt trên sân khách. Họ chỉ có 1 chiến thắng duy nhất tại sân khách ở Premier League mùa này. Ở lần gần nhất đá sân khách hôm 2/11, Everton thua 0-1 trên sân của Southampton. Dựa trên phong độ hiện tại và lợi thế sân nhà, West Ham có khả năng cao hơn để giành chiến thắng. Tuy nhiên, với sự bất ổn của cả hai đội trong thời gian gần đây, một kết quả hòa là hợp lý. Đội hình dự kiến: West Ham: Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson; Soucek, Rice; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Onana, Doucoure; McNeil, Gueye, Gray; Calvert-Lewin. - 00h30 ngày 10/11: Brighton vs Man City Man City đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn với 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Vòng trước họ bất ngờ để thua Bournemouth 1-2 và mất luôn ngôi đầu bảng vào tay Liverpool. Qua đó đã chấm dứt chuỗi 32 trận bất bại tại Premier League của Man City. Đây là lần đầu tiên họ thua 3 trận liên tiếp trong một mùa giải kể từ tháng 4/2018. Brighton hiện chỉ kém top 4 có 2 điểm và nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định thì việc gia nhập nhóm dẫn đầu là khả thi. Man City đã thắng 12/14 trận đấu với Brighton trong khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Nhưng lần gặp gỡ này kết quả nhiều khả năng sẽ khác. Đội hình dự kiến: Brighton: Verbruggen; Igor, Estupinan, Van Hecke, Kadioglu; Veltman, Hinshelwood, Baleba, Mitoma; Rutter, Welbeck. Man City: Ederson; Walker, Ake, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Nunes; Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Foden; Haaland. - 03h00 ngày 10/11: Liverpool vs Aston Villa Vòng trước, đội bóng của HLV Arne Slot đã tận dụng Arsenal và Man City cùng thua để lấy lại ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn. Lúc này Liverpool đang có phong độ cao ở mọi giải đấu với 6 trận toàn thắng. Trái ngược, Aston Villa sau quãng thời gian thăng hoa đầu mùa đã bắt đầu sa sút. 3 trận liên tiếp gần đây ở các giải đấu họ đều thua, mới nhất là để thua đối Club Brugge ở Champions League. Phong độ tốt, lực lượng vượt trội, lại có lợi thế sân nhà, rất khó để Liverpool mất điểm trận này, qua đó tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng. Theo siêu máy tính Sports Mole, tỷ lệ giành chiến thắng của Liverpool là 66,33%. Tỷ lệ thắng của Aston Villa là 14,84%. Tỷ lệ hòa là 18,82%. Đội hình dự kiến: Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez Aston Villa: Martinez; Konsa, Torres, Carlos, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins - 02h45 ngày 10/11: Juventus vs Torino Đánh bại Udinese với tỷ số 2-0 ở vòng trước, Juventus là đội duy nhất bất bại tại Serie A đến lúc này. Juventus hiện đang có 21 điểm, kém 4 điểm so với ngôi đầu của Napoli, để tiếp tục cuộc đua vô địch họ cần phải giành 3 điểm trước đối thủ ưa thích. Theo thống kê, trong 18 lần tiếp Torino gần nhất trên sân nhà ở Serie A, Juventus bất bại, trong đó có 13 chiến thắng và 5 trận hòa. Torino từng khởi đầu ấn tượng ở Serie A mùa này, và có thời điểm dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên phong độ gần đây của họ là quá tệ. Trận thua Fiorentina 0-1 vòng trước là trận thứ 3 liên tiếp họ không biết thắng. Những kết quả tệ hại đẩy Torino xuống vị trí thứ 10 trên BXH với 14 điểm sau 11 vòng đấu, họ hiện vẫn đang hơn nhóm xuống hạng khoảng cách 6 điểm. Việc đối thủ đang không có phong độ tốt là cơ hội không thể tốt hơn để Juventus nối dài chuỗi trận thắng. Đội hình dự kiến: Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Định vị; Conceicao, McKennie, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic Torino: Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Ilic, Ricci, Vlasic, Lazaro; Njie, Sanabria