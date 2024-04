Lịch thi đấu bóng chuyền (13-4): Ngôi vô địch nữ đổi chủ

Trận chung kết nội dung nữ giải Cúp Hùng Vương 2024 là cuộc tái đấu vô cùng hấp dẫn giữa LPBank Ninh Bình và VTV Bình Điền Long An. Ở 3 lần gặp nhau gần nhất, Trà My, Khánh Đang và đồng đội đều nhận thất bại trước sức mạnh của "vua dội bom" Bích Tuyền. Với việc có sự phục vụ của ngoại binh Chen Peiyan, VTV Bình Điền Long An có thêm sức mạnh để đối đầu với một LPBank Ninh Bình đang thi đấu rất thăng hoa.