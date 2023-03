Lịch thi đánh giá tuyển sinh khối ngành công an dự kiến đầu tháng 7/2023

Việc đăng ký xét tuyển của thí sinh được đơn giản hóa. Tuy vậy, bà Thủy lưu ý Bộ Công an, các trường CAND cần quan tâm các phương án xử lý rủi ro đối với thí sinh, nhất là đối với các thí sinh không đủ điều kiện về tiêu chuẩn về chính trị; việc rà soát các tiêu chuẩn về sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị cần cố gắng làm sớm, tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ thí sinh trong quá trình xét tuyển.

GS.TS Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đánh giá cao kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 do Bộ Công an tổ chức, từ khâu ra đề thi, công tác tổ chức coi thi, chấm thi.

Theo GS.TS Nguyễn Đình Đức, việc đổi mới tuyển sinh có ý nghĩa hệ trọng, nếu không quyết tâm sẽ khó đáp ứng được yêu cầu thực tế trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0.

Do đó, GS.TS Nguyễn Đình Đức mong muốn Bộ Công an tiếp tục cùng ĐHQG Hà Nội - là đơn vị tiên phong đổi mới tuyển sinh. Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an trong công tác tuyển sinh năm 2023.

Được biết năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân (CAND).

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.