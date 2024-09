Lịch sử tình trường của 'sầu nữ' Lana Del Rey

Tuy nhiên, họ chia tay không êm đẹp. Trong thời gian quảng bá album "Did You Know There's A Tunnel Under Ocean Boulevard", Lana Del Rey đặt duy nhất một biển quảng cáo ở Tulsa - nơi nam diễn viên sống, đồng thời ra mắt album vào tháng sinh nhật anh.

Đây được coi là một hành động khiêu khích bởi album này nói về những trải nghiệm yêu đương của Lana với một nỗi buồn sâu sắc.

Clayton Johnson

Cuối năm 2020, Lana hẹn hò với nhạc sĩ Clayton Johnson. Nguồn tin từ tờ People tiết lộ họ quen nhau qua ứng dụng hẹn hò.

Cặp đôi đăng tải nhiều ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Thời điểm đó, truyền thông Mỹ còn đưa tin Lana đính hôn khi trông thấy cô đeo một chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Clayton còn đưa Lana về ra mắt gia đình tại California. Chia sẻ về trải nghiệm này, Lana cho rằng đó là “một đêm ngọt ngào”.

Dù vậy, Lana Del Rey vẫn chưa tìm được bến đỗ. Cả hai chia tay trong lặng lẽ.

