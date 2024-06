Lịch sử tình trường của 'em gái quốc dân' IU

Ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên Hàn Quốc IU (tên thật là Lee Ji-eun) đã trở thành một cái tên quen thuộc trong làng giải trí Hàn Quốc sau khi ra mắt vào năm 2008. Cô đạt thành công trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc và diễn xuất. Cô nàng còn được mệnh danh là “em gái quốc dân” bởi vẻ ngoài dễ thương, trong sáng.

IU, người đã lọt vào danh sách Người nổi tiếng quyền lực 40 của Forbes Korea trong 5 năm liên tiếp, từ 2012 đến 2016, sở hữu một số bài hát nổi tiếng nhất trong những năm qua như Because I’m a woman, Good day, Twenty Three, Eight, Celebrity,… Phong cách âm nhạc của IU thường mang tính chất đa dạng, từ ballad nhẹ nhàng đến pop sôi động và R&B.



IU là ngôi sao đa tài với sở trường sản xuất và sáng tác nhạc

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, IU còn thành công trong diễn xuất khi tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh. Những bộ phim làm nên tên tuổi của “em gái quốc dân” là Hotel del Luna, My mister, Moon lovers, Broker, Dream,…

Từ việc thống trị ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang cho đến nhận được nhiều giải thưởng nhờ diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, không có gì ngạc nhiên khi IU sở hữu khối tài sản lớn. Theo ước tính, IU sở hữu khối tài sản 40-45 triệu USD.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và sự nghiệp đáng mơ ước, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cũng luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. “Em gái quốc dân” cũng từng vướng phải tin đồn hẹn hò với một số nam diễn viên và ca sĩ.