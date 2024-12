Dưới đây là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025 của học sinh cả nước, mời quý phụ huynh và học sinh cùng tham khảo. Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của Bộ GD&ĐT, với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, hầu hết các địa phương trên cả nước cho học sinh nghỉ Tết Dương lịch trong 1 ngày. Cụ thể, ngày 1/1/2025. Theo đó, học kỳ 1 sẽ kết thúc trước ngày 18/1/2025. Việc hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2025. Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2025 của học sinh cả nước. (Ảnh minh họa) Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2025. Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27/6/2025. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Về nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương, Bộ GD&ĐT quy định: Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần). Về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025, so với mọi năm, lịch nghỉ Tết tại các tỉnh năm nay đa dạng hơn, do có nhiều cách kết hợp với ngày nghỉ cuối tuần. Chẳng hạn, cùng số ngày nghỉ là 14, Bình Phước và Trà Vinh cho học sinh nghỉ từ ngày 20/1, trở lại trường ngày 2/2/2025, kỳ nghỉ của học sinh Quảng Ninh và Sóc Trăng lại bắt đầu từ ngày 27/1 và kết thúc vào ngày 9/2. Trong khi đó, tại TP.HCM, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ của học sinh kéo dài từ ngày 25/1 đến 2/2/2025 (26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), tức 9 ngày. Lâm Hoàng