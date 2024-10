Liam Payne trước khi qua đời thương tâm ở tuổi 31

Sự yêu thích của khán giả dành cho One Direction bùng nổ lấn át chương trình. Nhưng nhóm nhạc chỉ giành vị trí thứ ba chung cuộc. Chia sẻ trên Rolling Stone, Simon Cowell khẳng định chỉ mất "khoảng một phần triệu giây" để nhận ra tiềm năng phát triển toàn cầu của One Direction.

Năm 2008, khi mới 14 tuổi, anh thử giọng cho chương trình X Factor mùa thứ 5 và vượt qua vòng đầu nhờ gây ấn tượng với Simon Cowell bằng ca khúc Fly Me to the Moon. Dù không thể đi sâu vào vòng trong, giám khảo Cowell vẫn khuyến khích anh trở lại vào mùa sau.

Ngôi sao người Anh nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam One Direction, ra mắt trong chương trình truyền hình The X Factor khi mới 14 tuổi.

Đĩa đơn đầu tay của One Direction, What makes you beautiful, được phát hành tháng 9/2011 và đạt hạng nhất ở một số quốc gia. Album đầu tay Up all night, đưa One Direction trở thành nhóm nhạc Anh đầu tiên có album đầu tay đạt vị trí số một tại Hoa Kỳ.

Thành công tiếp nối, đĩa đơn Live while we're young hồi tháng 9/2012 bùng nổ trên toàn cầu. Đến tháng 11/2012, nhóm phát hành album thứ hai, Take me home, đạt hạng 1 tại hơn 35 quốc gia.

Album thứ ba của ban nhạc, Midnight Memories trở thành album bán chạy nhất trên toàn thế giới năm 2013, với 4 triệu bản được bán ra trên toàn cầu.



One Direction thời mới ra mắt.

Chuyến lưu diễn Where we are tour giúp nhóm thu về hơn 290 triệu USD, lập kỷ lục tour diễn doanh thu cao nhất mọi thời đại của nhóm nhạc ở thời điểm đó. Sau hai album tiếp theo vào năm 2015, One Direction tạm dừng hoạt động vô thời hạn, Zayn Malik tuyên bố rời nhóm, Payne phải đảm nhiệm phần lớn vai trò của Malik.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2015 với GQ, Payne cho biết Zayn thậm chí còn không nói lời tạm biệt khi anh rời nhóm. Cả nhóm mỗi người có con đường riêng.

Trong suốt thời gian hoạt động nhóm, One Direction đã giành được 5 giải Brit, 4 giải MTV Video Music Awards, thu hút hơn ba tỷ lượt xem trên YouTube và bán được 50 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới.

Tình trường của Liam Payne

Liam có con trai Bear Grey (7 tuổi), với ca sĩ hơn anh 10 tuổi Cheryl Cole vào 2017. Theo miêu tả của anh, con trai là "phiên bản thu nhỏ" của mình. Mối tình của anh và bạn gái cũ chỉ kéo dài hơn một năm.

Sau đó, anh có chuyện tình ngắn ngủi với siêu mẫu Naomi Campbell, hẹn hò với Maya Henry năm 2019 - và đính hôn vào năm sau. Năm 2022, cả hai “đường ai nấy đi”.