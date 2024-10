Liam Payne - thành viên One Direction - ngã từ ban công qua đời ở tuổi 31

Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc nam One Direction, đã tử vong sau khi ngã từ cửa sổ khách sạn ở Buenos Aires (Argentina). Anh mới 31 tuổi. Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Argentina cho biết họ đã được gọi đến khách sạn ở khu phố Palermo khi nhận được thông báo về một "người đàn ông hung hăng có thể đang chịu ảnh hưởng của ma túy và rượu". Người quản lý khách sạn nói ông nghe thấy tiếng động lớn ở phía sau địa điểm này. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện Liam Payne rơi từ ban công. Nhân viên cứu hộ xác nhận ca sĩ đã tử vong.

Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc nam One Direction, qua đời ở tuổi 31 khi rơi từ ban công. Alberto Crescenti, giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp giải thích trên kênh truyền hình Todo Noticias của Argentina rằng Payne đã rơi từ độ cao 13-14 m và "bị thương nghiêm trọng dẫn đến tử vong ngay lập tức". "Chúng tôi đã đến kịp thời để cố gắng hồi sức cho anh ấy, nhưng không thể làm gì được nữa" - Crescenti cho biết, đồng thời nói thêm chính quyền đang điều tra các tình tiết xung quanh cái chết của Payne và đang tiến hành khám nghiệm tử thi. "Tôi đang bị sốc ngay lúc này. Liam luôn rất tốt với tôi", ca sĩ người Mỹ Charlie Puth chia sẻ trên Instagram. "Anh ấy là một trong những nghệ sĩ lớn đầu tiên tôi được hợp tác. Tôi không thể tin rằng anh ấy đã ra đi". Kênh âm nhạc Mỹ MTV, dịch vụ phát trực tuyến Spotify và ban tổ chức giải thưởng âm nhạc Anh BRIT đều bày tỏ sự đau buồn trên mạng xã hội, gửi lời chia buồn tới gia đình và những người thân của nam ca sĩ. Payne có một cậu con trai tên là Bear với người dẫn chương trình truyền hình Anh và ca sĩ Cheryl của nhóm Girls Aloud vào năm 2017. Các nhân chứng nói vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương. Trước đó ngôi sao nhạc pop đã có hành động bất thường ở sảnh khách sạn. Theo đoạn ghi âm liên quan đến vụ việc thu được từ Bộ an ninh Buenos Aires, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ nhân viên khách sạn yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp một vị khách say rượu. "Khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy đang phá hủy toàn bộ căn phòng và chúng tôi cần anh cử ai đó đến", người nhân viên nói, đồng thời cho biết thêm tính mạng của vị khách đang bị đe dọa vì phòng khách sạn có ban công. Các nguồn tin cho biết Payne có một con trai 7 tuổi tên Bear với bạn gái cũ Cheryl Cole. Thời gian qua, anh cùng tình mới là Kate Cassidy đến Argentina hôm 30/9. Cả hai đã đăng tải nhiều bài viết cùng nhau trên mạng xã hội cho thấy họ đang vui vẻ trong kỳ nghỉ. Ngày 2/10, cặp tình nhân thậm chí còn tham dự buổi hòa nhạc của Niall Horan, cựu thành viên nhóm One Direction tại Movistar Arena ở Buenos Aires. Liam Payne vừa đón sinh nhật lần thứ 31. Anh sinh ra tại Wolverhampton, West Midlands và là con út trong gia đình có ba người con. Anh là cựu sinh viên của trường Cao đẳng Thành phố Wolverhampton. Payne được biết đến nhiều nhất với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng của Anh One Direction. Nhóm nhạc gồm Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson và Horan, lần đầu được thành lập vào năm 2010 sau show truyền hình thực tế The X Factor phiên bản Anh.

Liam (thứ hai từ phải qua) từng là thành viên nhóm nhạc đình đám của Anh - One Direction. One Direction tan rã năm 2015. Sau đó, Payne phát hành album solo đầu tay năm 2019 có tựa đề LP1. Vào tháng 5/2023, ca sĩ thông báo anh đang thực hiện album mới mà anh "thực sự hào hứng" và lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn. Anh cởi mở chia sẻ về những khó khăn trong quá khứ với việc lạm dụng chất cấm và quá trình điều trị cai nghiện. Chuyến lưu diễn dự kiến ​​khởi động ở Nam Mỹ vào tháng 9 cùng năm, nhưng Payne đã phải hoãn lại vì bị nhiễm trùng thận. Vào tháng 3 năm nay, Payne đã phát hành ca khúc Teardrops. Theo Tiền Phong