Liam Payne đập phá, chửi bới trước khi ngã lầu tử vong

Nhân chứng kể Liam Payne đập phá laptop, la hét tại sảnh chờ khách sạn trước khi té từ tầng ba khách sạn và tử vong. Trong chương trình Impact x Nightline: One Direction: Liam Payne's Final Days, một nhân chứng người Mỹ lưu trú tại khách sạn CasaSur Palermo, Buenos Aires, Argentina kể lại khoảnh khắc cuối đời của Liam Payne. "Liam Payne bực bội đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh chờ khách sạn. Anh ấy nhiều lần xuống sảnh gây rối, sau đó ngất xỉu trước khi được nhân viên dìu về phòng", nhân chứng nói. Một nhân chứng khác tên Rebecca nói với Daily Mail rằng Liam Payne cư xử kỳ lạ ở sảnh khách sạn. Nam ca sĩ tức giận, có hành động "giống với bóp cổ" người phụ nữ ở cùng. Liam Payne sau đó chửi bới, đập vỡ laptop ngay tại sảnh chờ khách sạn.

Hình ảnh cuối Liam Payne trước khi ngã lầu qua đời. Esteban - quản lý khách sạn CasaSur Palermo gọi 911 - cầu cứu cảnh sát đến giải quyết tình trạng hỗn loạn. "Có một vị khách hành động như đang phê thuốc hoặc say xỉn. Anh ấy phá hỏng căn phòng, làm loạn ở sảnh chờ, làm ơn cử người đến giải quyết", Esteban nói với cơ quan chức năng. Quản lý khách sạn nói thêm rằng anh sợ tính mạng của vị khách gặp nguy hiểm vì trong phòng có ban công. Khi cảnh sát đến, giọng ca Night Changes rơi từ ban công trong phòng khách sạn tầng ba. Lực lượng chức năng xác nhận nam ca sĩ tử vong tại chỗ do vỡ xương sọ, xuất huyết trong và ngoài. Khám nghiệm tử thi cho thấy Payne sử dụng nhiều loại chất cấm như cocaine, crack, thuốc an thần benzodiazepine, cocaine hồng (loại chất kích thích nguy hiểm).

Liam Payne rơi từ tầng ba khách sạn và tử vong tại chỗ. Cảnh sát đang điều tra Liam Payne mua số ma túy này bằng cách nào, khả năng cao do nhân viên khách sạn cung cấp. Theo TMZ, lực lượng chức năng đặt giả thiết nhân viên bí mật vận chuyển ma túy thông qua hộp xà phòng được tìm thấy tại hiện trường. Công tố viên đồng thời triệu tập hai phụ nữ (được cho là gái mại dâm) ở cùng Liam Payne vài giờ trước khi nam ca sĩ té lầu qua đời. Ông Geoff Payne - cha của Liam Payne - đang hợp tác với cơ quan chức năng Argentina để điều tra cái chết đột ngột của Liam. "Ông Geoff bày tỏ với công tố viên rằng ông sẵn sàng làm chứng mọi thứ ông biết về con trai, điều này có thể giúp ích cho cuộc điều tra", đại diện văn phòng công tố nêu trong thông cáo. Theo Tiền Phong