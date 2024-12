Sở hữu công nghệ AI Air độc quyền, thế hệ điều hòa mới mang đến làn gió thông minh êm dịu, được cá nhân hòa bởi trí tuệ nhân tạo thấu cảm - cách LG tái định nghĩa AI. LG trình diễn máy điều hòa ứng dụng trí tuệ nhân tạo Được cải tiến từ công nghệ đến thiết kế, dải sản phẩm mới tận dụng thế mạnh của LG về trí tuệ nhân tạo thấu cảm, tạo ra một sản phẩm điều hòa “Hiểu thấu, mát sâu” với làn gió thông minh, tiết kiệm điện năng và lọc khí toàn diện. Với cải tiến cánh quạt kép đột phá, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh luồng khí ấm hoặc mát theo nhiều hướng khác nhau. Bên cạnh đó, thiết kế này cũng giúp luồng khí lan toả xa hơn lên đến 22m, tăng tốc độ làm mát lên 23% và sưởi ấm nhanh hơn 6% so với các điều hòa thông thường. Được thiết kế phù hợp với đặc thù khí hậu gió mùa và độ ẩm cao quanh năm của Việt Nam, điều hòa DUALCOOL AI Air còn được tăng cường tính năng kiểm soát độ ẩm dễ chịu. Nhờ cảm biến thông minh, người dùng có thể duy trì độ ẩm lý tưởng, cân bằng với nhiệt độ mà mình mong muốn. Dải sản phẩm còn mở ra định nghĩa mới về tiết kiệm năng lượng với các cảm biến và công nghệ AI được tích hợp trong ứng dụng độc quyền LG ThinQ. Với cảm biến phát hiện cửa sổ mở, điều hòa sẽ tự động kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng khi nhận thấy nhiệt độ chênh lệch quá mức cho phép trong 5 phút. Người dùng trải nghiệm những tính năng mới của máy điều hòa LG Trong khi đó, với cảm biến phát hiện con người, điều hòa sẽ chuyển sang chế độ năng lượng hoặc tự tắt khi không có người trong phòng, tránh thất thoát điện năng tiêu thụ. Không những thế, điều hòa còn có thể phát hiện con người trong phạm vi 5m với góc quét lên đến 90° theo phương thẳng đứng, 100° theo phương ngang và điều chỉnh hướng gió phù hợp để không thổi trực tiếp vào người dùng. Là tính năng nổi bật được LG áp dụng trong các dòng điều hòa thông minh, kW Manager giúp người dùng quản lý điện năng tiêu thụ một cách thông minh qua ứng dụng ThinQ. Người dùng có thể cài đặt thời gian và giới hạn tiêu thụ điện năng, theo dõi mức tiêu thụ thực tế để đảm bảo lượng điện tiêu thụ luôn nằm trong tầm kiểm soát. Bên cạnh đó, hệ thống máy nén biến tần kép Dual Inverter Compressor cũng giúp điều hòa LG giảm đến 70% điện năng tiêu thụ so với các điều hòa thông thường. Trong bối cảnh chất lượng không khí sạch luôn được người dùng quan tâm, điều hòa LG DUALCOOL AI Air cũng được trang bị công nghệ lọc khí toàn diện Plasmaster Ionizer++ và quy trình 4 bước lọc mang đến không gian sống an lành, khoẻ mạnh cho gia chủ. Với khả năng giải phóng hơn 10.000 tỷ hạt ion, công nghệ Plasmaster Ionizer++ giúp làm giảm các phần tử gây hại bám dính trên bề mặt đồ vật và loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn trong vòng 60 phút. Đặc biệt tính năng Freeze Cleaning với quy trình đóng băng vi khuẩn, rửa trôi và sấy khô cho phép làm sạch cả bên trong lẫn bên ngoài điều hòa. Sử dụng nước băng tan để cuốn trôi bụi và mùi ô nhiễm, tính năng này giúp giảm bớt sự tích tụ của các yếu tố gây bệnh như nấm mốc hay vi khuẩn bên trong dàn lạnh, mang đến không khí trong lành hơn cho ngôi nhà.