LG Display đầu tư thêm 1 tỷ USD mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Gã khổng lồ Hàn Quốc LG Display vừa được cấp phép tăng vốn đầu tư thêm một tỷ USD vào nhà máy tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Khoản đầu tư này sẽ mở rộng sản lượng màn hình xuất xưởng của hãng, đồng thời tăng tổng số vốn đầu tư tại Việt Nam lên 5,65 tỷ USD - theo số liệu của khu kinh tế Hải Phòng (HEZA). Đây là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Tập đoàn LG tại Việt Nam, chuyên sản xuất màn hình OLED công nghệ cao với quy mô 14 triệu sản phẩm/tháng. Dự án bắt đầu đầu tư từ năm 2016 với số vốn 1,5 tỷ USD, đến nay sau 8 năm hoạt động đã liên tục mở rộng quy mô, tăng vốn, tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động. Xuất khẩu bình quân đạt 5,8 tỷ USD/năm, nộp ngân sách bình quân 1.000 tỷ đồng/năm. Nguyên mẫu màn hình co giãn của LG có khả năng kéo dài hơn 50% chiều dài gốc. Ảnh: Gizguide Ngoài ra, công ty Heesung - đối tác cung ứng linh kiện mô đun tinh thể lỏng định vị tự động của tập đoàn LG cũng tăng vốn tại KCN Tràng Duệ thêm 125 triệu USD, nâng tổng vốn đạt 279 triệu USD. Nhà máy của Heesung dự kiến đạt quy mô 10,5 triệu sản phẩm/năm. LG Display là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ hiển thị, bao gồm màn hình tinh thể lỏng và màn hình OLED. Màn hình của công ty được sử dụng chủ yếu cho TV, máy tính xách tay, màn hình máy tính, máy tính bảng, màn điều khiển trên ô tô và các thiết bị di động. Công ty đang vận hành các cơ sở sản xuất tại Hàn Quốc và Trung Quốc, với các cơ sở lắp ráp phụ trợ đặt tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Đầu tháng nay, nhà sản xuất màn hình Hàn Quốc đã công bố màn hình "co giãn", có khả năng kéo giãn lên đến 50% - tỷ lệ cao nhất trong lĩnh vực này cho đến nay. Nguyên mẫu của sản phẩm được trình diễn kéo dài từ 12 inch ban đầu thành 18 inch, đồng thời cung cấp độ phân giải cao 100ppi, hiển thị đầy đủ dải màu RGB. Khả năng co giãn khủng cho phép tấm nền thích hợp với nhiều thiết kế khác nhau, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh khi được thương mại hóa. LG cho biết họ đã áp dụng công nghệ mới, bao gồm cải thiện đặc tính của chất nền vật liệu silicon đặc biệt sử dụng trên các kính áp tròng và phát triển cấu trúc dây dẫn mới để cải thiện tính năng co giãn của màn hình. Bên cạnh đó, nhà phát triển cũng đã sử dụng các đèn micro-LED 40 micromet nhằm duy trì chất lượng hình ảnh rõ nét dù tấm nền co giãn hay trong môi trường khắc nghiệt. Màn hình co giãn không chỉ mỏng và nhẹ mà còn có khả năng bám dính vào các bề mặt cong không đều như quần áo và da. Chúng dự kiến ​​sẽ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ thời trang và thiết bị đeo đến khả năng di chuyển.