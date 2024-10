Lên án chuyện 'ném đá' quá khứ nghệ sĩ

Nam rapper Negav vừa khóa tất cả tài khoản mạng xã hội của anh, từ Facebook đến Instagram, TikTok, Threads và thông báo hủy toàn bộ lịch trình sắp tới. Một số nhãn hàng từng hợp tác và sắp có lịch mời Negav cũng đã gỡ bỏ hình ảnh nam rapper này sau sự cố anh phát biểu thiếu kiểm soát trong đêm Concert 1 Anh trai say hi tối 28/9. Dù vậy, trong những dòng bình luận khen chê, vẫn có những lời nhắn nhủ tích cực. Dưới các bài đăng xin lỗi của Negav, vẫn có hàng ngàn bình luận cổ vũ. Gần đây, Sân khấu Sài Gòn Phẳng (Nhà hát Thế giới trẻ) đã lên tiếng xin lỗi khán giả khi Phan Đạt (chồng của diễn viên Phương Lan) tung lên mạng những bình luận kém duyên của một số diễn viên. Chương trình Anh trai say hi và Sân khấu Sài Gòn Phẳng bất ngờ gặp khó khi quá khứ của nghệ sĩ bị "ném đá". Nghệ sĩ được xem như tấm gương để công chúng soi vào. Mọi hoạt động, lối sống, cách hành xử của họ dễ bị soi xét, đánh giá. Những người của công chúng vốn có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ. Khi tấm gương càng sáng thì năng lượng tích cực càng được lan tỏa. Nói đi cũng phải nói lại, vậy nghệ sĩ có phải chịu trách nhiệm về những "phát ngôn không đúng mực" trong thời gian chưa nổi tiếng hay không? Thực tế cho thấy không ít nghệ sĩ tài năng đang trên quá trình hoàn thiện bản thân, thể hiện bộ mặt tốt đẹp hướng tới công chúng thì bị "đào" lại quá khứ thời trẻ - độ tuổi mà họ chưa chín chắn trong suy nghĩ, khiến sự nghiệp của họ tàn lụi.

Chương trình “Anh trai say hi 2024” tạo sức hút lớn với khán giả và đã được Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM trao bằng khen. (Ảnh: DatVietVAC) Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho nghệ sĩ cống hiến cho nước nhà. Trường hợp ca sĩ Bằng Kiều hay Thu Phương là minh chứng. Việc "ném đá" quá khứ nghệ sĩ đang là xu hướng độc hại trên các nền tảng mạng xã hội. Với nhiều người, mục đích tấn công vào quá khứ của nghệ sĩ được xem như là một cách tiêu khiển. NSƯT Ca Lê Hồng trăn trở: "Việc này nếu không sớm kiểm soát sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về xã hội và cổ xúy hành vi tấn công mạng, xâm phạm thông tin cá nhân của người khác. Đừng biến việc "ném đá" quá khứ nghệ sĩ thành một trào lưu đáng sợ trong giới trẻ". NSƯT Lê Thiện bày tỏ: "Khi đánh giá nghệ sĩ, khán giả cần có sự phân tích, không nên đánh đồng mọi việc và cũng đừng chạy theo đám đông, mà nên nhìn nhận sự việc khách quan ở hoàn cảnh, thời điểm cụ thể. Không thể "ném đá" quá khứ và chụp mũ, quy kết nghệ sĩ như hiện nay". Theo Người Lao Động