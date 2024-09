Lee Kang In ghi dấu ấn giúp PSG tiếp tục dẫn đầu Ligue 1

Paris Saint Germain (PSG) tiếp tục giữ vững thành tích bất bại ở Ligue 1 với chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Rennes ở trận đấu thuộc vòng 6 diễn ra vào rạng sáng 28/9 (giờ Việt Nam). Tiếp đón Rennes trên sân nhà Parc des Princes, PSG chơi tấn công áp đảo ngay từ đầu và sút tung lưới đội khách chỉ sau 3 phút bóng lăn. Tuy nhiên bàn thắng bị từ chối do lỗi việt vị của trung vệ Marquinhos trước đó. Đội chủ nhà tạo ra vô số cơ hội sau đó nhưng phải đến phút 30 họ mới có được bàn mở tỷ số khi Ousmane Dembele chuyền bóng thuận lợi cho tiền đạo trẻ Bradley Barcola cứa lòng tuyệt đẹp không cho thủ thành Mandanda có cơ hội cản phá. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 1. Barcola (số 29) lập cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của PSG (Ảnh: Reuters). Bước sang hiệp 2, Bradley Barcola tiếp tục làm khổ trung vệ Leo Ostigard của Rennes bằng những pha đột phá bên cánh trái. Phút 69, chân sút 22 tuổi có pha phối hợp đẹp mắt với tiền đạo người Hàn Quốc Lee Kang In. Pha dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm của Barcola đập trúng cột dọc nhưng Lee Kang In kịp lao vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG. 10 phút sau, PSG tiếp tục có pha phản công nhanh từ giữa sân và pha thoát xuống từ bên cánh phải trước khi căng ngang của Achraf Hakimi đã được Barcola đệm lòng chính xác, giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 3-0. Lee Kang In góp công với một bàn thắng cho đội chủ nhà PSG (Ảnh: Reuters). Tuy nhiên ở phút 75, đội khách Rennes có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 nhờ được hưởng phạt đền sau tình huống một cầu thủ của PSG để bóng chạm tay trong vòng cấm. Phút 87, tiền đạo Alidu Seidu tưởng như đã giúp Rennes có thêm bàn thắng thứ hai khi làm tung lưới thủ thành Safonov sau pha dứt điểm ở cự ly gần, nhưng bàn thắng không được công nhận vì để bóng chạm tay trước đó. Chung cuộc PSG đánh bại Rennes với tỷ số 3-1 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu Ligue 1 với thành tích 6 trận bất bại.