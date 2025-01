Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra như thế nào?

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông, đánh dấu một trong những sự trở lại chính trường bất ngờ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Sự kiện nhậm chức của ông Trump đang thu hút sự chú ý của toàn thể dư luận thế giới. Theo truyền thống, sẽ có rất nhiều nghi lễ long trọng được tổ chức trong ngày nhậm chức của ông. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ ký một loạt loạt sắc lệnh hành pháp về nhiều vấn đề từ an ninh biên giới đến sản xuất dầu khí vào ngày đầu tiên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ 2. Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức. Ảnh: CNN Lễ nhậm chức diễn ra ở đâu? Lễ nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra tại tòa nhà Quốc hội Mỹ vào lúc 12h trưa ngày 20/1 (giờ địa phương, tức rạng sáng ngày 21/1 giờ Việt Nam), do Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts điều hành. Ông John Roberts dự kiến làm lễ tuyên thệ cho tổng thống mới theo truyền thống. Ông Trump sẽ giơ tay phải, đặt tay trái lên một cuốn Kinh thánh và đọc lời tuyên thệ nhậm chức. Sau đó, Tổng thống đắc cử Trump sẽ có bài phát biểu đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Trong các cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết bài phát biểu này sẽ kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất và giúp nâng cao tinh thần của người dân Mỹ, có nhiều thay đổi so với bài phát biểu đầu tiên của ông vào năm 2017. Trước đó, bài phát biểu nhậm chức năm 2017 của ông Trump dài khoảng 17 phút. Tổng thống sắp mãn nhiệm của đảng Dân chủ Joe Biden, cho biết ông có kế hoạch tham dự buổi lễ và chứng kiến ​​quá trình chuyển giao quyền lực. Ủy ban Quốc hội phụ trách lễ tuyên thệ tại Điện Capitol cho biết, họ sẽ phát hành hơn 220.000 vé cho sự kiện này. Còn đơn vị quản lý Quảng trường Quốc gia đã cho phép 250.000 người không có vé được tụ tập tại đây để theo dõi buổi lễ. Khách mời có những ai? Tổng thống đắc cử Trump đã phá vỡ tiền lệ và mời một số nhà lãnh đạo nước ngoài đến tham dự lễ nhậm chức của ông. Trước đây, nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài không đến tham dự lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ vì lo ngại vấn đề an ninh, do vậy đã cử các nhà ngoại giao thay thế. Theo Reuters, Tổng thống Argentina Javier Milei, một người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump cho biết, ông sẽ tham dự buổi lễ này. Còn Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết vẫn đang xem xét lời mời. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự dù nhận được lời mời nhưng sẽ cử một phái viên tới Mỹ, Reuters đưa tin. Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết 3 tỉ phú Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg sẽ tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Dự kiến, 3 nhân vật này sẽ xuất hiện một cách nổi bật tại lễ nhậm chức khi ngồi cùng nhau trên sân khấu với những vị khách đáng chú ý. Diễu hành đến Nhà Trắng Lễ diễu hành nhậm chức do ông Trump dẫn đầu sẽ diễn ra vào khoảng 15h chiều (giờ địa phương). Đoàn diễu hành sẽ di chuyển từ Quốc hội tới Nhà Trắng dọc Đại lộ Pennsylvania. Đi cùng với đoàn diễu hành sẽ là các đội nghi thức quân đội, ban nhạc diễu hành của trường học và các nhóm công dân. Đây sẽ là sự kiện được hàng triệu người Mỹ trên khắp cả nước ăn mừng và mong đợi. Bắt đầu đảm nhận công việc Reuters dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống đắc cử Trump đã chuẩn bị một loạt sắc lệnh hành pháp và chỉ thị trong ngày làm việc đầu tiên và những ngày sau đó. Ông dự kiến ​​sẽ ký các sắc lệnh cho phép các viên chức nhập cư có nhiều quyền hạn hơn để bắt giữ những người di cư trái phép, điều động thêm binh sỹ đến biên giới Mỹ-Mexico và khởi động lại việc xây dựng bức tường biên giới. Trong số những sắc lệnh ông ban hành, sẽ có sắc lệnh gia tăng việc sản xuất năng lượng, nhằm thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông. Tổng thống Trump có khả năng sẽ ban hành đợt ân xá đầu tiên cho những người bị chính quyền liên bang kết án vì tham gia vào vụ tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021. Các buổi tiệc và diễu hành Theo Reuters, sẽ có ít nhất 18 buổi dạ tiệc nhậm chức của ông Trump được tổ chức trên khắp Washington vào cuối tuần này và vào ngày 20/1, trong đó ông Trump được cho là sẽ tham dự 3 buổi tiệc chính. Ngày 19/1, trước thềm lễ nhậm chức, ông Trump cũng sẽ tổ chức một "Cuộc diễu hành chiến thắng “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again)" theo phong cách vận động tranh cử tại trung tâm thành phố Washington. Sự kiện này có khả năng sẽ thu hút hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đổ về thành phố để tham dự lễ nhậm chức. Ai tài trợ kinh phí? Các sự kiện chính thức do Ủy ban nhậm chức của ông Trump tài trợ. Ủy ban này do ông Steve Witkoff - đồng minh lâu năm của Trump, người được đề cử là chọn làm Đặc phái viên về Trung Đông, và ông Kelly Loeffler, cựu thượng nghị sĩ Mỹ - được ông Trump đề cử làm người đứng đầu Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ, làm đồng chủ tịch. Ủy ban sẽ chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí ngoại trừ lễ tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà Quốc hội Mỹ. Các tỷ phú Bezos và Zuckerberg đã cam kết quyên góp 1 triệu USD cho ủy ban. Ngoài ra, ông Tim Cook - Giám đốc điều hành Apple Inc và ông Dara Khosrowshahi – Giám đốc điều hành Uber cũng quyên góp mỗi người 1 triệu USD cho quỹ. Tổng thống Trump đã huy động được kỷ lục 106,7 triệu USD cho lễ nhậm chức năm 2017. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, ủy ban của ông đã huy động được hơn 170 triệu USD cho lễ nhậm chức lần này.