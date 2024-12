Lê Tuấn Khang đóng phim 'Lật mặt 8' của Lý Hải

Dự án 'Lật mặt 8' của Lý Hải sẽ quy tụ dàn diễn viên trẻ, trong đó đáng chú ý là hot TikToker Lê Tuấn Khang. Lý Hải cùng bà xã Minh Hà vừa có buổi công bố dàn diễn viên trong dự án Lật mặt 8: Vòng tay nắng. Phần 8 lần này sẽ quy tụ gần 100 diễn viên chính lẫn phụ. Phim sẽ quy tụ các tên tuổi gạo cội như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Tuyết Thu, NSƯT Kim Phương, ngoài ra là các gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện như Quách Ngọc Tuyên, Tạ Lâm, Minh Khuê... Đáng chú ý, phim cũng sẽ có rất đông những gương mặt mới lần đầu đóng phim, trong đó có Tiktoker Lê Tuấn Khang. Anh đang là một "hiện tượng mạng" được chú ý trong thời gian gần đây. Chia sẻ về lý do chọn Lê Tuấn Khang cho dự án của mình, Lý Hải thừa nhận bản thân chưa từng biết nhà sáng tạo nội dung này là ai khi tới casting. "Trước đó, tôi chưa biết Lê Tuấn Khang là ai. Khi bạn đến casting, tôi thấy bạn hợp vai đó nên ngỏ lời mời. Còn thông tin cụ thể về vai diễn, tôi xin phép giữ kín. Với khả năng của Lê Tuấn Khang, bạn sẽ nhập vai này tốt", Lý Hải cho biết. Your browser does not support the video tag.

Lý Hải chia sẻ về việc chọn Lê Tuấn Khang. Nam đạo diễn khẳng định từ trước đến nay, anh không chọn những diễn viên nổi tiếng cho phim của mình. Tiêu chí của Lý Hải là chọn những người hợp với vai diễn mà anh mong muốn. "Khi casting, tôi cho các bạn đọc và diễn thử theo kịch bản. Tôi cho các bạn tự hiểu và diễn theo bản năng của mình. Từ đó, tôi sẽ biết các bạn có ưu nhược điểm gì để xây dựng nhân vật cho phù hợp. Ở những phần trước, phim của tôi cũng đã có rất nhiều diễn viên mới, tuy nhiên các bạn vẫn làm rất tốt và không bị lọt ra khỏi đường dây của phim", nam đạo diễn nói thêm.

Lê Tuấn Khang trong buổi tham gia casting "Lật mặt" 8. Lê Tuấn Khang sinh năm 2002, ở tỉnh Sóc Trăng. Trên kênh cá nhân, anh chủ yếu thực hiện các video chia sẻ về cuộc sống thôn quê gần gũi, yên bình mang phong cách hài hước. Thời gian vừa qua, Lê Tuấn Khang trở thành hiện tượng rầm rộ trên mạng xã hội khi nhận về lượng quan tâm "khủng". Kênh TikTok của anh tăng hơn 5 triệu lượt theo dõi từ 5 triệu lên hơn 10 triệu chỉ sau vài ngày, video mới nhất đăng tải hiện có hơn 300 triệu view. Trước đó vào tháng 10, Lê Tuấn Khang tham gia casting Lật mặt 8. Thời điểm đó, nhà sáng tạo nội dung gây chú ý khi đi đôi dép tổ ong, chạy xe máy từ quê lên TP.HCM để casting phim. Đạo diễn Lý Hải từng cho biết sẽ xem xét nếu có nhân vật nào phù hợp có thể gửi lời đến Lê Tuấn Khang để tham gia phim. Về phía nhà sản xuất Minh Hà, cô chia sẻ: "Tôi nghĩ Lê Tuấn Khang đã rất dũng cảm khi đến đây. Về tài năng, năng khiếu bạn ấy có, đặc biệt là hát tốt và diễn xuất có sự mộc mạc". Lật mặt 8: Vòng tay nắng sẽ được quay ở nhiều nơi như TP.HCM, Vĩnh Hy - Ninh Thuận, Phan Thiết - Bình Thuận và Long An. Nam đạo diễn nói anh mong muốn quảng bá văn hóa, du lịch nước nhà thông qua những thước phim đậm dấu ấn, văn hóa Việt. Phim bắt đầu bấm máy vào ngày 9/12/2024 và dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30/4-1/5/2025.