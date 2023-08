Lễ thượng cờ và kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN tại New Zealand

Tổng Vụ trưởng khu vực châu Á Georgina Roberts, đại điện Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò trung tâm và những đóng góp của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

New Zealand cũng dành khoản tài trợ trị giá 1,3 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2025 hỗ trợ ASEAN thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. New Zealand cũng là đối tác tin cậy và có đóng góp tích cực trong các diễn đàn do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt như ARF, EAS và là cầu nối cho quan hệ hợp tác của ASEAN với cộng đồng các quốc đảo tại Nam Thái Bình Dương (PIF).

New Zealand vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác chiến lược giữa New Zealand và ASEAN có những bước phát triển hiệu quả và thiết thực trong thời gian vừa qua. Sự tham gia của New Zealand, với vai trò là nước quan hệ đối tác của ASEAN đã góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường giao lưu nhân dân.

New Zealand cam kết tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế đối thoại, hợp tác do ASEAN khởi xướng nhằm góp phần củng cố hòa bình, ổn định trong khu vực. Đại diện Bộ Ngoại giao New Zealand cũng đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Ủy ban ASEAN tại Wellington, góp phần quảng bá hình ảnh ASEAN và gia tăng hiệu quả hợp tác giữa hai bên.

Nhân dịp này, khách mời cũng thưởng thức một số chươn trình văn nghệ truyền thống của các nước thành viên và có trải nghiệm về văn hóa ẩm thực đặc sắc của các quốc gia Đông Nam Á.