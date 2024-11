Lễ tang Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Khuất Duy Tiến

Sáng 26/11, lễ tang Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến được cử hành trang nghiêm tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Lễ viếng Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy diễn ra từ 7h đến 10h ngày 26/11. Lễ truy điệu và đưa tang vào 10h-10h30 cùng ngày. Trung tướng Khuất Duy Tiến được an táng tại nghĩa trang nhân dân xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - làm trưởng đoàn viếng Trung tướng Khuất Duy Tiến. Trung tướng Khuất Duy Tiến sinh ngày 27/2/1931, trong một gia đình cố nông ở xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội). Trong cuộc đời và sự nghiệp, ông được đánh giá là vị tướng dạn dày trận mạc, đã cầm súng ở cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ cho đến các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới (Ảnh: Ngọc Minh). Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - thắp hương viếng Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Khuất Duy Tiến. Từ cương vị Tư lệnh Quân đoàn 3 về cục trưởng Cục Quân lực rồi Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho đến lúc nghỉ hưu, Trung tướng Khuất Duy Tiến vẫn tiếp tục phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội, đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu giai đoạn mới. Những người lính Đại đoàn Đồng bằng (tiền thân của Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) tiễn biệt Trung tướng Khuất Duy Tiến - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3. Vợ, con, cháu, tiễn biệt Trung tướng Khuất Duy Tiến. Ngày 30/10/2013, Trung tướng Khuất Duy Tiến được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chỉ huy chiến đấu. Năm 2023, ở tuổi 92, ông được trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú. Trung tướng Khuất Duy Tiến tham gia cách mạng từ những năm 1946, ông chính thức nhập ngũ năm 1950 và từ năm 1971, ông cùng các đồng đội đã lập nhiều chiến công. Đặc biệt trong những chiến công ấy, điều khiến người ta ghi nhớ và nhắc về ông là nghệ thuật nghi binh trong chiến dịch Tây Nguyên. Người thân, gia đình, đồng đội tiễn biệt Trung tướng Khuất Duy Tiến về nơi an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Với những đóng góp của mình, Trung tướng Khuất Duy Tiến được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý gồm: Huân chương Quân công (hạng Nhì, Ва) Huân chương Chiến thắng chống Pháp hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang (Nhất, Nhì, Ba), Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.