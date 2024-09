Lễ tang Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - được tổ chức trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia. Ngày 28/9, lễ tang Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian thực hiện lễ viếng từ 12h đến 15h30 ngày 28/9. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 15h30 cùng ngày. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi vòng hoa kính viếng Phó Giáo sư Đặng Bích Hà. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi vòng hoa kính viếng Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vào viếng PGS Đặng Bích Hà. Ghi sổ tang, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường viết: "Vô cùng thương tiếc Phó Giáo sư Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xin trân trọng gửi tới toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất". Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu vào viếng. "Vô cùng thương tiếc PGS Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sự ra đi của bà là mất mát to lớn, để lại niềm tiếc thương vô hạn không gì có thể bù đắp được đối với gia đình và người thân", ông Trần Quang Phương ghi trong sổ tang. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thắp hương kính viếng PGS Đặng Bích Hà. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đến thắp hương, gửi lời chia buồn cùng gia quyến. "Vô cùng thương tiếc kính viếng cô Đặng Bích Hà. Cô là tấm gương mẫu mực, kính trọng của phụ nữ Việt Nam", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc viết trong sổ tang. Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng đoàn đại biểu TP Hà Nội đến viếng PGS Đặng Bích Hà. Bà Bùi Thị Minh Hoài ghi trong sổ tang: "Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội vô cùng thương tiếc PGS Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. PGS Đặng Bích Hà mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, xin vĩnh biệt PGS Đặng Bích Hà và xin gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất". Bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương viếng PGS Đặng Bích Hà. Nhiều đoàn đại biểu đại diện các ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội, tỉnh Quảng Bình, đoàn quốc tế, người thân, bạn bè gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp... đã đến thắp hương kính viếng bà Đặng Bích Hà. Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, sinh thời, bà Đặng Bích Hà sống bình dị, nên khi tổ chức lễ tang của bà, gia đình cũng thực hiện một cách trang trọng, bình dị. Ban tổ chức tang lễ chuẩn bị vòng hoa trước cho các đoàn viếng và gia đình không nhận phúng điếu. Lễ truy điệu Phó Giáo sư Đặng Bích Hà được tổ chức vào lúc 15h30 cùng ngày. Sau đó, lễ an táng sẽ được tổ chức sáng 29/9, tại Vũng Chùa - Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang an nghỉ. Bà Đặng Bích Hà - Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp - từ trần ngày 17/9, hưởng thọ 96 tuổi. Sinh thời, bà là điểm tựa tinh thần, là hậu phương vững chắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vừa là vợ chồng, vừa là bạn tri kỷ, tâm giao, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phu nhân Đặng Bích Hà là tấm gương về việc cùng nhau vun đắp tổ ấm gia đình riêng, lấy đó làm điểm tựa chắc chắn, vững vàng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ vẻ vang mà Tổ quốc, nhân dân giao phó. Ông bà có 4 người con là Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Điện Biên và Võ Hồng Nam.