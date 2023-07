Lễ tang nhiều nước mắt của ca nương Tú Thanh

Đông đảo người dân tới chia buồn và đưa tiễn ca nương về nơi an nghỉ.



Có cả những người hâm mộ chưa gặp Tú Thanh ngoài nhưng vẫn tới tiễn đưa em.

Trong hàng trăm người đến viếng ca nương, có các cô chú thuộc Câu lạc bộ chiếu xẩm Hải Phòng. Sau vòng hoa trắng và nén hương tiễn biệt ca nương trẻ, họ thể hiện hát bài xẩm nổi tiếng Phụ Mẫu.

Clip các nghệ sĩ hát tiễn biệt ca nương Tú Thanh.



Bài xẩm lời cổ vang lên khiến nhiều người thổn thức.