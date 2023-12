Lễ tang Châu Hải My

"Con gái yêu của tôi, Châu Hải My, luôn là người lương thiện, vui vẻ, kiên cường, tràn đầy tình yêu thương. Thái độ sống của con luôn tích cực hướng về phía trước, nếu gặp khó khăn cũng lạc quan đối mặt. Hải My đã xây dựng nhiều vai diễn thành công trong cuộc đời. Vì vậy, chúng tôi muốn giữ lại những hình ảnh đẹp của con trong lòng mọi người nên đã lựa chọn tổ chức tang lễ kín đáo chỉ có người thân tham dự. Hy vọng mọi người thông cảm", mẹ nữ diễn viên Châu Hải My chia sẻ.



Hình ảnh mới nhất của Châu Hải My do mẹ nữ diễn viên chia sẻ.

Theo HK01, Châu Hải My có ba anh chị em, tuy nhiên họ không tranh giành khối tài sản hơn 13,5 triệu USD mà nữ diễn viên để lại. Hiện tại, gia tài của Châu Hải My được giao cho mẹ. Do đó, khán giả đánh giá cao thái độ sống tích cực, lương thiện và tình cảm ấm áp của gia đình Châu Hải My. HK01 cho biết thêm khi còn sống, Châu Hải My đã mua nhà tại Hong Kong, Trung Quốc cho cha mẹ, nữ diễn viên cũng có quỹ riêng để chăm sóc người thân.

Châu Hải My qua đời ngày 11/12 sau khi bất tỉnh tại nhà. Trợ lý là người đã phát hiện nữ diễn viên rơi vào tình trạng nguy kịch và gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, theo bệnh án bị lộ, khi được đưa tới bệnh viện, nữ diễn viên đã không còn cứu chữa được.