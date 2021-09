Lệ Quyên squat sai, dễ hỏng cột sống vẫn một mực cãi đúng

Chăm chỉ tập luyện và thường xuyên khoe lên trang cá nhân, Lệ Quyên nhận được không ít phản hồi từ khán giả. Người thì khen sự chăm chỉ, vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 40, người không quên góp ý chân thành để nữ ca sĩ có kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, Lệ Quyên không có thiện chí tiếp nhận những lời này.



Trước khi chia sẻ bài tập, Lệ Quyên "dằn mặt" antifan một tràng vì chỉ trích cô mặc đồ tập tranh thủ chụp ảnh sống ảo dưới siêu thị. Cô khẳng định từ nhà bấm thang máy xuống siêu thị của căn hộ mất vài giây, mua đồ xong lên liền nên đừng có "ngứa mắt, ngứa mồm gièm pha" mà tập đi cho đỡ xấu. Cô khẳng định những người soi body của mình khi tập "khôn cỡ nào", là "thành phần ăn không ngồi rồi chẳng bao giờ biết tập là gì, thấy người ta không xấu lại uất".

Tuy nhiên, cư dân mạng thực chất chỉ có thiện chí nhắc nhở Lệ Quyên là đang tập squat với tạ sai tư thế, dễ dẫn tới hỏng cột sống.



Nếu squat đúng thì lưng phải thẳng nhưng Lệ Quyên đã nâng tạ nặng lại để lưng cong rất nguy hiểm cho sức khoẻ.



Tuy nhiên, ai góp ý Lệ Quyên cũng cho rằng mình không sai mà do mình lưng ong nên cong hơn mọi người.

Trước Lệ Quyên, Ngọc Trinh cũng từng làm nổ ra một cuộc tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội về chuyện squat sao cho đúng tư thế.