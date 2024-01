Lệ Quyên kém duyên 'phá' kịch bản, cướp lời MC công bố kết quả Làn sóng xanh

Tối 24/1, Lễ trao giải Làn sóng xanh 2023 với chủ đề We are the future diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Hai 'chị đẹp' Thu Phương và Lệ Quyên được mời đến sự kiện với vai trò công bố kết quả 2 hạng mục Ca khúc được yêu thích trên radio và Ca khúc của năm.