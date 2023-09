Lễ khai giảng bình dị, vắng tiếng trống khai trường trên núi Ngọc Linh

Năm học này, điểm trường Lăng Lương có tổng cộng 31 học sinh. Trong đó, 14 em lớp ghép 1 và 2 do cô Trà Thị Thu giảng dạy, còn 17 em lớp mầm non do cô Trần Thị Nhung phụ trách. (Ảnh: Trà Thu)