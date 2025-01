Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025 lì xì 20.000 “lộc sách” trong ngày khai xuân đầu năm

Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025 đem đến cho người dân gần 68.000 bản sách. Đặc biệt, ban tổ chức lì xì khoảng 20.000 “lộc sách” đến du khách trong ngày khai xuân đầu năm mới. Chiều 21-1, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa có thông tin chính thức về Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025. Lễ hội đánh dấu hành trình 15 năm Lễ hội Đường Sách Tết, một trong những sự kiện trọng tâm của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đón Xuân, chào mừng năm mới của TP.HCM. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi cung cấp thông tin về lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025. Lễ hội năm nay được tổ chức với chủ đề "Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa", phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. Về quy mô, Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ có tổng diện tích tổ chức 11.200m2, thu hút 22 đơn vị tham gia cùng kiến tạo nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Về nội dung, Lễ hội đem đến cho người dân thành phố gần 68.000 bản sách. Phối cảnh cổng chào của Lễ hội đường sách Tết Ất Tỵ 2025. Đặc biệt, Lễ hội dành vị trí trang trọng để giới thiệu cho nhân dân thành phố những tác phẩm, bài thơ chúc Tết, bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày, triển lãm các tư liệu, hình ảnh và các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tư liệu, hình ảnh, xuất bản phẩm nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2025), kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) … Ngoài ra, hơn 166 chương trình giao lưu, tương tác, hoạt động vui chơi, trải nghiệm sẽ diễn ra xuyên suốt ngày của lễ hội (tăng hơn 63,8% chương trình so với năm 2024); trong đó điểm nhấn là chuỗi chương trình, hoạt động giao lưu của đại sứ văn hóa đọc và các tác giả đạt giải thưởng sách quốc gia 2024 với 12 chương trình (tăng gần 4 lần so với năm 2024), 154 hoạt động thường xuyên. Nhân ngày đầu năm mới, ban tổ chức lễ hội sẽ lì xì khoảng 20.000 “lộc sách”, trao tặng du khách trong ngày du xuân đầu năm. Ban tổ chức mong muốn hoạt động Lì xì Tết bằng sách, tặng quà nhau bằng sách, tặng quà đối ngoại bằng sách sẽ trở thành một nét văn hóa rất riêng và phổ biến của hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp thành phố. Các khu vực triển lãm lịch sử được thiết kế, kết hợp sáng tạo từ truyền thống đến hiện đại, giữa triển lãm sách và công nghệ, khu vực vui chơi thiếu nhi được thể hiện bằng công nghệ quét các bức tranh và tạo nên một bức tranh lớn về thành phố ước mơ, nhà triển lãm công nghệ ánh sáng, tiểu cảnh “Hành trình 15 năm Lễ hội Đường sách Tết”, cụm tiểu cảnh gia đình rắn, tiểu cảnh “Sách rơi”, … tạo thành gần 50 điểm để du khách có thể lưu lại được những khoảnh khắc vui xuân cùng gia đình và bạn bè. Phối cảnh linh vật nàng Tỵ công nghệ là một trong những không gian tạo điểm nhấn tại Lễ hội đường sách Tết Ất Tỵ 2025. Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ năm 2025 chọn hình ảnh nàng Tỵ công nghệ là linh vật của Lễ hội với kỳ vọng mang đến hình ảnh của sự thông minh, tài giỏi sắc bén, khoác lên mình trang phục áo dài truyền thống. Đồng thời, bộc lộ nét đẹp đặc trưng và riêng biệt của dân tộc Việt Nam, toát lên trọn vẹn những nét đẹp tri thức, văn hoá, truyền thống trải dài qua bao năm tháng lịch sử của thành phố mang tên Bác. Riêng thiết kế của toàn tuyến Lê Lợi được lấy ý tưởng từ hình ảnh tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) được xem là một dấu ấn lịch sử về sự phát triển của TP.HCM. Toàn tuyến Lê Lợi sẽ tổ chức triển lãm, giới thiệu các tư liệu, hình ảnh, xuất bản phẩm về những sự kiện lịch sử của đất nước nói chung và Thành phố nói riêng; các tác phẩm đạt giải thưởng sách quốc gia năm 2024; triển lãm các bìa báo xuân và quá trình hình thành và phát triển nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Theo ban tổ chức, năm nay số lượng lớn sách sách quý, sách hiếm, sách có giá trị được trưng bày, giới thiệu đến công chúng tại nhà triển lãm công nghệ ánh sáng, trong đó có những quyển sách độc bản, được in trên những chất liệu giấy độc đáo…