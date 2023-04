Lê Dương Bảo Lâm: 'Họa ập đến liên tục khi tôi livestream, đền nhiều hợp đồng'

Lê Dương Bảo Lâm đang là một trong những tên tuổi nổi tiếng trong giới giải trí miền Nam. Nam nghệ sĩ tham gia nhiều game show, chương trình tạp kỹ, gần đây nhất là 2 Ngày 1 Đêm.

Thành công của nam diễn viên giúp anh có cơ hội đóng chính trong phim điện ảnh Khi Ta Hai Lăm cùng Midu. Lần đầu đóng chính trong tác phẩm chiếu trên màn ảnh rộng, phim không được như kỳ vọng của nam diễn viên. Nhưng với Lê Dương Bảo Lâm, "nếu không bây giờ thì là bao giờ". Đây là cơ hội để anh học tập, gắng gỏi với nghề.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Lê Dương Bảo Lâm nói một số khán giả chỉ nhìn vào hiện tại mà bình luận rằng: "Thằng này là ai mà mời nó". Thực tế, nam diễn viên chật vật 10 năm với nghề, thậm chí múa lửa, đi hát, "làm đủ thứ trò" để kiếm sống.

Lê Dương Bảo Lâm: "Tôi được Trấn Thành trả 100 triệu đồng để đóng vai YouTuber".



Lê Dương Bảo Lâm từng chật vật livestream, có thời gian bị chỉ trích.

Có thời điểm nhà đài không nhận vì tôi livestream quá nhiều

- Trước khi được như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm từng chật vật với nhiều nghề, từ múa lửa, hát ở các đám tiệc, nhìn lại hành trình đó, anh thấy mình đi xa thế nào?

Tôi thấy mọi thứ đều là sự sắp đặt của ông trời. Sau thời gian đi múa lửa, sau đó là quán quân Cười Xuyên Việt. Nhưng có giai đoạn tôi phải nghỉ tấu hài. Nhiều lúc tôi suy nghĩ tại sao mình không làm được nghề.

Đùng một phát có chương trình Thách Thức Danh Hài và tôi được mời đi diễn nhiều hơn. Tôi bắt đầu bỏ múa lửa, những thứ không chuyên nghiệp sang một bên. Sau đó tôi được khán giả biết đến nhiều hơn với cái tên Lê Dương Bảo Lâm nhưng thực tế chưa rộng rãi lắm cho đến khi livestream phát triển.

Livestream mang lại kinh tế tốt cho gia đình. Từ một thằng ở nhà trọ, vợ mang thai làm bảo vệ ở siêu thị tôi mua được nhà, cuộc sống ổn định hơn và có tiền nuôi em học đại học, cho mẹ nghỉ làm công ty.

Lúc đó mẹ tôi làm công nhân lương tháng 7 triệu đồng, cha ở nhà chăn nuôi để nuôi em học đại học, cuộc sống khá là vất vả, toàn bộ cuộc sống đều đổ dồn vào gia đình. Livestream đúng là cứu sống cuộc đời tôi.