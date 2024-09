Lễ đưa - rước Nghinh Ông trên biển Cần Giờ

Sáng ngày 18/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), Lễ Nghinh Ông trên biển, hay còn gọi là Lễ cúng Ông, đã diễn ra trang trọng với sự tham gia của hàng trăm tàu, thuyền đánh cá từ huyện Cần Giờ. Đây là hoạt động trọng tâm trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, thu hút sự quan tâm của cả ngư dân và du khách. Nghi thức quan trọng trong đời sống văn hóa ngư dân Lễ Nghinh Ông được xem là nghi thức dân gian đặc sắc, được người dân vùng biển Cần Giờ chờ đợi nhất mỗi năm. Hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân từ Cần Giờ và các vùng lân cận tham gia vào đoàn rước Ông, tạo nên một khung cảnh đầy ấn tượng. Đây không chỉ là nghi thức tôn vinh tín ngưỡng của ngư dân mà còn là cầu mong cho mưa thuận gió hòa và một mùa vụ bội thu. Lễ đưa – rước Nghinh Ông diễn ra với sự trang nghiêm, trang trọng, là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Cần Giờ, đồng thời là nét đẹp văn hóa độc đáo thu hút du khách đến tham gia và chứng kiến. Đoàn rước kiệu Nghinh Ông Đoàn rước Nghinh Ông bắt đầu với màn trình diễn của đoàn Lân Sư Rồng, tiếp đó là xe hoa được trang trí lộng lẫy. Đoàn thiếu nhi và các bô lão trong trang phục truyền thống, cùng các lãnh đạo địa phương, trang nghiêm tham gia đoàn rước. Theo sau kiệu Ông là đội ngũ "binh tôm tướng cá," tạo nên bầu không khí thiêng liêng, trang trọng. Cuối cùng, đội hình đi cà kheo độc đáo do huyện Cần Giờ tổ chức đã khép lại buổi lễ một cách ấn tượng. Suốt quá trình nghi lễ, ban nhạc lễ liên tục đánh trống, chiêng và hương khói nghi ngút, làm tăng thêm sự trang nghiêm và linh thiêng cho buổi lễ. Một điểm nhấn đặc biệt trong lễ hội năm nay là sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân dọc theo đường đoàn rước Nghinh Ông đi qua. Các hộ dân đã lập bàn hương án, bày mâm cỗ với các lễ vật truyền thống như gạo, muối, rượu, trà, hương đèn và hoa quả, để cầu mong bình an và mùa màng thuận lợi. Lễ Nghinh Ông không chỉ là dịp để ngư dân thể hiện lòng tôn kính và cầu an lành mà còn là cơ hội để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng người dân Cần Giờ. Mỗi năm, lễ hội này lại thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham dự, tạo nên một không gian văn hóa truyền thống đầy sức sống, gắn liền với đời sống biển cả của người dân nơi đây.