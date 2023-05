Lễ đăng quang của Nhà vua nước Anh Charles III diễn ra như thế nào?

Theo tờ Telegraph, chi phí cho 3 ngày diễn ra lễ đăng quang của Vua Charles III vào khoảng 113 triệu Euro (100 triệu bảng Anh), lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II trước đó tiêu tốn khoảng 56 triệu Euro theo tỷ giá ngày nay.

Áo khoác được Vua và Hoàng hậu Anh sử dụng trong lễ đăng quang. Ảnh: NYT

Tuy vậy, phần lớn chi phí cho buổi lễ ngày 6/5 được sử dụng cho mục đích an ninh, đặc biệt là nguy cơ khủng bố - vốn không phải là vấn đề lớn vào những năm 1950. Tờ The Sun cho biết, khoảng 11.500 cảnh sát được huy động tới London để đảm bảo an ninh cho buổi lễ.

Theo Reuters, buổi lễ đăng quang của Vua Charles III "sẽ ngắn hơn, diễn ra sớm hơn, có quy mô được thu gọn và đại diện cho các nhóm cộng đồng, tín ngưỡng khác nhau". Truyền thông Anh nhận xét, lễ đăng quang sắp tới thể hiện rõ tinh thần "ủng hộ chế độ quân chủ tinh gọn" của Vua Charles III.

Việt Dũng