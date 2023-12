Lễ cưới của nam diễn viên bị Á hậu Hong Kong phản bội

Dàn nghệ sĩ TVB vui vẻ khuấy đảo hôn lễ của Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn. Mã Quốc Minh và Thang Lạc Văn công khai mối quan hệ từ tháng 6/2020. Trước đó, tài tử bị bạn gái cũ là á hậu Hong Kong Huỳnh Tâm Dĩnh phản bội. Mã Quốc Minh từng có ý định kết hôn với Huỳnh Tâm Dĩnh, do đó đây là cú sốc tình cảm lớn với anh. Đặc biệt, Mã Quốc Minh tự nhận mình là người nhàm chán, hướng nội. Do đó, anh thấy may mắn vì gặp được người luôn vui vẻ, lạc quan như Thang Lạc Văn. Nhờ có Thang Lạc Văn, Mã Quốc Minh trở nên năng động, nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn.



Thang Lạc Văn kém Mã Quốc Minh 13 tuổi, là con của tài tử Thang Trấn Tông (anh trai "Hổ tướng" TVB Thang Trấn Nghiệp). Cô tốt nghiệp ngành Tâm lý học ở University College London (Anh), từng góp mặt trong các phim của TVB như Mái ấm gia đình, Anh hùng thành trại, Bao Thanh Thiên tái khởi phong vân...



Mã Quốc Minh đang gây ấn tượng với vai diễn phát thanh viên Lương Cảnh Nhân, người đối đầu với Xa Thi Mạn trong Nữ hoàng tin tức. Ở tuổi 49, nam diễn viên vẫn là gương mặt được yêu thích của khán giả Hong Kong, Trung Quốc, trụ cột của đài TVB.