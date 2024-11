Lê Công Vinh phủ nhận thông tin làm trợ lý ở đội Sông Lam Nghệ An

Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh bất ngờ lên tiếng, phản bác thông tin anh sẽ đến Sông Lam Nghệ An làm trợ lý huấn luyện viên. Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh nhiều khả năng sẽ không gia nhập câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Dũng Phương Tối 11.11, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thông báo huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ trở lại dẫn dắt đội, thay cho ông Phạm Anh Tuấn vừa từ chức. Đáng chú ý, trong thành phần trợ lý huấn luyện viên có sự xuất hiện tên của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cùng với Phạm Văn Quyến, Phạm Bùi Minh, Phạm Đức Anh,... Trao đổi với Lao Động, Lê Công Vinh cho biết, đúng là có việc anh được ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An gửi lời mời. Theo tìm hiểu, Công Vinh được mời, nhưng không phải làm trợ lý cho huấn luyện viên Phan Như Thuật. Thay vào đó, Công Vinh đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hội đồng huấn luyện viên của Sông Lam Nghệ An, vị trí còn cao hơn cả huấn luyện viên trưởng và các trợ lý ở đội bóng xứ Nghệ. Cựu tiền đạo, sinh năm 1985 sẽ chịu trách nhiệm về chuyên môn ở đội 1 lẫn khâu đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An. Lê Công Vinh cho biết, phía Sông Lam Nghệ An mới đưa ra lời đề nghị và hợp đồng giữa 2 bên vẫn chưa được kí. Vì vậy, việc Sông Lam Nghệ An thông báo Công Vinh làm trợ lý cho huấn luyện viên Phan Như Thuật vào tối 11.11 là không chính xác. Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh lên tiếng phản bác thông tin này. "Lãnh đạo đội bóng có gọi cho tôi để mời tôi về làm Chủ tịch hội đồng huấn luyện viên quản lý chuyên môn cho đội 1 Sông Lam Nghệ An ở V.League và quản lý cả đào tạo trẻ. Bản thân tôi rất lấy làm vinh dự khi được nhận lời mời này, nhưng cũng đang cần thời gian để suy nghĩ và sắp xếp công việc. Sau khi bàn bạc với gia đình, do thời gian này cũng quá gấp gáp nên tôi không thể sắp xếp được công việc hiện tại ở TPHCM. Bởi vậy, tôi có lẽ không thể nhận lời quay về Sông Lam Nghệ An để hỗ trợ đội bóng được, mong ban lãnh đạo cũng như quý cổ động viên Sông Lam Nghệ An thông cảm cho tôi", Lê Công Vinh chia sẻ."Tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Sông Lam Nghệ An và rất cảm ơn vì luôn dành tình cảm cho tôi. Trong tương lai nếu có thể sắp xếp được công việc hiện tại, tôi mong sẽ được tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương”, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh.