Lê Công Vinh làm trợ lý đội Sông Lam Nghệ An

Cựu danh thủ Lê Công Vinh làm trợ lý huấn luyện viên ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An (SLNA). Cựu danh thủ Lê Công Vinh được mời gia nhập ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Dũng Phương Theo nguồn tin của Lao Động, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ trở lại dẫn dắt câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, thay cho ông Phạm Anh Tuấn vừa từ chức. Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh cũng đã được ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An gửi lời mời. Như Lao Động đã đưa tin, sau thất bại 0-1 trước Thanh Hóa ở vòng 7 V.League 2024-2025, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã xin thôi dẫn dắt câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và được lãnh đạo đội bóng đồng ý. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Phan Như Thuật và trợ lý Lê Công Vinh là giúp đội bóng xứ Nghệ vượt qua giai đoạn bết bát hiện tại. Sau 7 vòng đấu đầu tiên ở V.League 2024-2025, Sông Lam Nghệ An chưa giành được trận thắng nào, đứng cuối bảng xếp hạng với 4 điểm sau 4 trận hòa và 3 trận thua. Trước đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật từng thay đàn anh Nguyễn Huy Hoàng từ vòng 11 V.League 2023, trước khi lùi lại về vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn từ sau vòng 8 V.League 2023-2024. Hiện tại, ông Thuật đang theo học lớp AFC Pro để lấy chứng chỉ huấn luyện cao nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Ngoài huấn luyện viên Phan Như Thuật, sự xuất hiện của cựu danh thủ Lê Công Vinh trong thành phần ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cũng sẽ gây chú ý. Lê Công Vinh là lớp trưởng và vừa hoàn tất khóa học bằng C do AFC và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức. Mặc dù vậy, theo quy định của AFC và VPF thì anh vẫn chưa đủ điều kiện để chính thức dẫn dắt các đội bóng V.League.