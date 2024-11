Lấy thực tiễn làm động lực phát triển nguồn lực AI tại Việt Nam

Trong bối cảnh nguồn nhân lực AI tại Việt Nam còn khan hiếm, VNPT xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ chuyên gia với động lực chính là nhu cầu thực tiễn của thị trường. VNPT phát triển nguồn lực AI từ góc nhìn thực tiễn. Ảnh: PT Tại Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc 2024 diễn ra ngày 22/11 ở Hà Nội, TS. Lê Thái Hưng, Giám đốc Chiến lược VNPT AI, đã đưa ra bức tranh toàn cảnh về thách thức và giải pháp trong việc phát triển nguồn nhân lực AI chất lượng cao tại Việt Nam. Theo số liệu từ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Việt Nam hiện chỉ có khoảng 700 người làm việc trong lĩnh vực AI, trong đó 300 là chuyên gia. Con số này còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của thị trường, đặt ra bài toán lớn không chỉ cho VNPT mà cả nhiều tập đoàn công nghệ tại Việt Nam. Lấy thực tiễn làm động lực phát triển Để giải quyết bài toán này, VNPT đã triển khai chiến lược phát triển nguồn lực AI dựa trên việc tập trung vào các sản phẩm có đầu ra rõ ràng, phục vụ tập khách hàng lớn, với những yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng từ thị trường. "Từ 5 năm trước, khi nguồn nhân lực còn rất hạn chế, chúng tôi nhận thức được rằng chính những bài toán thực tiễn sẽ tạo ra đội ngũ AI mạnh. Chúng tôi chọn phát triển các sản phẩm AI với yêu cầu từ thị trường càng khắt khe, càng đa dạng càng tốt. Khi sản phẩm phải cạnh tranh và phát triển được trên thị trường, nguồn nhân lực sẽ được rèn luyện cả về số lượng và chất lượng", TS. Hưng nhấn mạnh. Theo TS. Lê Thái Hưng, yếu tố quyết định thành công trong việc phát triển nguồn nhân lực AI tại VNPT là phương pháp thực thi có lộ trình và mục tiêu rõ ràng. Tập đoàn này đã xây dựng chiến lược theo từng giai đoạn, liên tục điều chỉnh để phù hợp với thực tế thị trường và xu hướng công nghệ. Cách tiếp cận linh hoạt này đã giúp VNPT vừa hoàn thiện kỹ năng cho các nhân sự, vừa nâng cao được chất lượng sản phẩm và dịch vụ AI trên thị trường, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái VNPT AI toàn diện. Trong quá trình phát triển, VNPT phải đối mặt với thị trường đầy sôi động tới từ các nhà cung cấp giải pháp trong nước và quốc tế. Điều này buộc đội ngũ kỹ sư VNPT phải khẳng định chất lượng qua các chứng nhận và tiêu chuẩn quốc tế. Điển hình, VNPT đạt chứng nhận ISO 30107-3 về chống giả mạo khuôn mặt từ iBeta và những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST). Trong năm 2024, đơn vị này cũng giành vị trí Top 1 tại AI CITY Challenge 2024, cuộc thi hàng đầu thế giới về AI xử lý ảnh. Công nghệ AI của VNPT đáp ứng hiệu quả vào thực tiễn. Ảnh: PT Hợp lực trên hành trình ứng dụng AI Nhờ chiến lược phát triển nguồn lực AI từ thực tiễn, VNPT đã trải qua hàng trăm dự án AI, bao gồm cả những dự án có tiêu chuẩn khắt khe. Thành công này không chỉ giúp VNPT vượt qua thách thức chung về nguồn lực phát triển AI tại Việt Nam mà còn tích lũy được những am hiểu chuyên sâu về công nghệ và nghiệp vụ trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, an ninh, giao thông, tài chính,... Kinh nghiệm từ các dự án đã tạo tiền đề để VNPT tiếp tục phát triển những công nghệ AI tiên tiến, nổi bật là AI tạo sinh (Generative AI). Dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với hàng tỷ tham số và hạ tầng tính toán hiện đại, VNPT đã cho ra đời nền tảng VNPT GenAI, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng tương tác, cá nhân hóa và tự động hóa trong hoạt động kinh doanh. Mặt khác, không chỉ riêng việc phát triển AI gặp khó, nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn trong việc định hình chiến lược, nên tự phát triển AI hay ứng dụng AI của các nhà cung cấp giải pháp. Ngay cả khi đã xác định được hướng đi, thì việc xây dựng lộ trình triển khai phù hợp vẫn khiến không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng loay hoay giữa ý tưởng và thực thi. Với những kinh nghiệm tích lũy từ thực tế, VNPT không chỉ cung cấp công nghệ mà còn định vị mình là đối tác thực chiến, đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp vượt qua thách thức trên. Từ việc giúp doanh nghiệp hiểu rõ vấn đề, tìm kiếm giải pháp, thử nghiệm đến thiết kế sản phẩm công nghệ phù hợp, VNPT đồng hành cùng các đối tác trên hành trình chuyển đổi số. Tới nay, hệ sinh thái VNPT AI đã được hơn 100 đối tác tổ chức, doanh nghiệp tin tưởng và phục vụ hơn 1,5 tỷ lượt yêu cầu người dùng. Diễn đàn số Việt Nam - Hàn Quốc 2024 là một sự kiện quan trọng trong Tuần lễ Số quốc tế 2024, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ TT&TT Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp CNTT Hàn Quốc (NIPA) tổ chức, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Diễn đàn không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp công nghệ giữa hai quốc gia mà còn mở ra cơ hội hợp tác và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số.