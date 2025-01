Lấy lời khai người chặn đầu xe tải ở TPHCM, thách thức "đường này của tao"

Cơ quan chức năng xác định T. là người cầm đá chặn đầu xe tải, thách thức tài xế trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Chiều 7/1, Công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, đang lấy lời khai N.V.T. (SN 1988, ngụ huyện Hóc Môn), sau khi người này cầm đá chặn xe tải, thách thức tài xế trên đường Nguyễn Văn Bứa. Ngoài T., nhà chức trách cho biết, công an đang mời thêm những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc. N.V.T. có mặt tại trụ sở công an (Ảnh: Lam Giang). Trước đó, khoảng 17h30 ngày 6/1, anh Đ.Đ.L. (SN 1991, tài xế xe tải) chở hàng từ Khu công nghiệp Sóng Thần về tỉnh Long An. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, anh thấy một người đàn ông chạy xe máy chặn hai xe tải phía trước. Đến lúc hai xe tải đi qua, người đàn ông tiếp tục chặn đầu xe anh L. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại, sau đó ông này cầm đá đập vào hông cabin xe tải của nam tài xế. Trong clip, người đàn ông còn thách thức tài xế: "Đường này đường của tao, mày xuống đây". "Trước đó, tôi di chuyển bình thường, không xảy ra va chạm hay mâu thuẫn với ai. Lúc đó, tôi cầm ống nâng cabin ngồi trong xe không dám ra ngoài. Tôi không hiểu vì sao ông này có hành động như vậy", anh L. nói. Công an xác định, T. là người cầm đá, chặn đầu xe tải trên đường Nguyễn Văn Bứa (Ảnh: Cắt từ clip).