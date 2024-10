Lật thuyền trên hồ Sông Mực, 2 học sinh tử vong

Một nhóm học sinh lớp 9 ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa chèo thuyền ra hồ Sông Mực chơi, không may thuyền bị lật khiến 2 em đuối nước. Ngày 12/10, thông tin từ UBND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh lớp 9 tử vong, là cháu Q.D.H. và L.T.T., cùng trú xã Tân Bình, huyện Như Xuân. Hiện trường tìm kiếm 2 em học sinh (Ảnh: Hoàng Dương). Trưa 11/10, nhóm 6 học sinh rủ nhau ra bến thuyền hồ Sông Mực trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Như Xuân chơi. Trong lúc chèo, không may thuyền lật úp khiến 2 cháu H. và T. đuối nước. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Như Xuân đã cử lực lượng cùng phương tiện, tham gia phối hợp với chính quyền địa phương xã Tân Bình và công an huyện tổ chức tìm kiếm. Đến 17h cùng ngày, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy.