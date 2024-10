Lật tẩy chiêu trò 'cô đồng' Phan Thu Trang lừa đảo hơn 28 tỷ đồng

Bằng những chiêu trò mê tín, "cô đồng" Phan Thu Trang đã lừa đảo hàng chục nạn nhân, chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng qua các dịch vụ xem bói và hóa giải vận hạn. Công an Quận 5 (TP.HCM) đang mở rộng điều tra và kêu gọi các nạn nhân từng bị Phan Thị Thu Trang (SN 1990) lừa đảo liên hệ để hỗ trợ, phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin từ Công an Quận 5, Phan Thị Thu Trang, hay còn được gọi là “cô đồng” Phan Thu Trang, tự xưng là thầy bói và sử dụng nhiều tài khoản Facebook như “Phan Thu Trang”, “Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang” để đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ bói toán. Bị can Phan Thu Trang. Trong đó, tài khoản “Phong Thủy Tâm Linh - Phan Thu Trang” thu hút đến 20.000 lượt theo dõi với các bài đăng liên quan đến dịch vụ xem bói, bán hàng phong thủy, tử vi, tướng số, hóa giải tam tai, và vận xui, chủ yếu là những nội dung phản khoa học. Dù vậy, nhiều người vẫn tin tưởng và đặt lịch với Trang để xem bói hoặc mua hàng phong thủy. Trong số các nạn nhân, bà M. (ngụ Quận 5) đã bị lừa gần 800 triệu đồng sau khi liên hệ với Trang để mua thuốc xông. Khi gặp mặt, Trang nói rằng bà M. bị “vong theo” nên gặp nhiều xui xẻo và cho rằng "nhà bà M. bị yểm bùa, yêu cầu làm lễ giải hạn". Sau đó, Trang liên tục đưa ra các lý do liên quan đến tâm linh để thuyết phục bà M. chuyển thêm tiền nhằm tổ chức “lễ dâng cao nhất” để hóa giải vận hạn, thậm chí còn dọa rằng gia đình bà sắp có tang gia hoặc các vấn đề pháp lý nghiêm trọng nếu không tiếp tục làm lễ. Tương tự, bà H. (cũng ngụ Quận 5) bị Trang lừa 2,9 tỷ đồng. Ban đầu, bà H. chỉ liên hệ với Trang để mua vòng phong thủy, nhưng sau khi gặp, Trang đã khiến bà lo lắng về nhiều vấn đề tâm linh. Trang thuyết phục bà H. phải giải hạn và đuổi “vong” để bảo vệ gia đình, đồng thời yêu cầu bà H. nhiều lần chuyển tiền để thực hiện nghi lễ. Trong vòng 15 ngày của tháng 9/2023, bà H. đã chuyển hơn 2,6 tỷ đồng cho Trang. Tuy nhiên, thấy không được việc nên bà H. đòi lại tiền. Khi bà H. hỏi, Trang viện lý do chưa thể hạ lễ vì còn bận nhiều “khách lễ” và đề nghị chuyển thêm 300 triệu đồng để tiếp tục giúp "giải hạn". Ngoài ra, một người phụ nữ khác cũng bị Trang lừa gần 210 triệu đồng sau khi xem quẻ đầu năm. Trang yêu cầu bà này phải cúng lễ để “hóa giải thái tuế, giải cung tài lộc, hóa giải tam tai” cùng nhiều lý do khác như "nhà bị yểm bùa, con sinh giờ thất sát, đất đai bị tranh chấp và nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến chồng". Tính đến nay, Công an xác định Phan Thị Thu Trang đã lừa hơn 28 tỷ đồng và có hơn 40 người là nạn nhân của “nữ thầy bói” này đến trình báo. Ngày 25/10, Công an Quận 5 đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Phan Thị Thu Trang về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an Quận 5 đề nghị các nạn nhân của Phan Thị Thu Trang liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 5 tại địa chỉ số 359 Trần Hưng Đạo (Phường 10, Quận 5) hoặc gọi điều tra viên Lê Thành Trung theo số điện thoại 0993.354.852 để phối hợp cung cấp thông tin và hỗ trợ điều tra. Hoàng Thọ