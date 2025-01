Laptop với GPU RTX 50 có hiệu suất gấp đôi, thời lượng pin tốt hơn

Tại CES 2025, Nvidia đã chính thức ra mắt dòng card đồ họa PC RTX 50 được kỳ vọng sẽ mang lại sự cải thiện đáng kể về hiệu suất. Bên cạnh đó, công ty cũng giới thiệu dòng sản phẩm RTX 50 dành cho laptop với khả năng tăng cường FPS (khung hình trên giây) và tiết kiệm năng lượng hơn so với các thế hệ trước. Chiếc laptop đầu tiên trang bị dòng GPU RTX 50 sẽ được phát hành vào tháng 3 tới, với định dạng Max-Q - thương hiệu của Nvidia cho các GPU di động trong những chiếc laptop mỏng nhẹ. Nvidia cam kết rằng người dùng sẽ trải nghiệm thời lượng pin tốt hơn 40% và hiệu suất gấp đôi so với các mẫu sử dụng GPU RTX 40 trước đó, cụ thể là RTX 5080 Laptop so với RTX 4080 Laptop. Vũ khí tạo nên sự khác biệt của RTX 50 Sự cải thiện về hiệu quả năng lượng được thực hiện nhờ vào nhiều thay đổi trong kiến trúc, bao gồm khả năng tắt nhanh các phần không sử dụng của card đồ họa và trạng thái năng lượng thấp hơn. Điều này cho phép GPU hoạt động hiệu quả hơn trong nhiều tình huống. Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn được tối ưu hóa xung nhịp cho các tải khác nhau và sử dụng bộ nhớ GDDR7 tiết kiệm năng lượng. Dòng RTX 50 dành cho laptop bao gồm 4 mẫu: RTX 5090 Laptop, RTX 5080 Laptop, RTX 5070 Ti Laptop và RTX 5070 Laptop. Mặc dù thông số kỹ thuật của các mẫu laptop này thấp hơn so với dòng máy tính để bàn nhưng chúng vẫn được trang bị những tính năng tiên tiến như hỗ trợ DLSS 4, Reflex 2, DisplayPort 2.1b, và lõi RT thế hệ thứ tư. Các mẫu laptop sử dụng card đồ họa RTX 50 của Nvidia sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 3, trong khi các mẫu RTX 5070 dự kiến sẽ được phát hành vào tháng 4.