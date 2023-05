Lập nhóm báo chốt đo nồng độ cồn, người đàn ông ở Kon Tum bị lập biên bản

Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa phối hợp với Công an TP Kon Tum lập biên bản vi phạm đối với ông H.M.P. (42 tuổi, trú phường Trường Chinh, TP Kon Tum). Ông P. là quản trị viên nhóm Facebook “Nồng độ cồn Kon Tum”.

Lực lượng chức năng làm việc với ông P. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, nhóm Facebook “Nồng độ cồn Kon Tum” được tạo lập ngày 28/1/2020, hiện có 7.655 thành viên với mục đích thông báo các địa điểm đo nồng độ cồn”.