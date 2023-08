Lập nhóm anti-fan để công kích Hoa hậu Ý Nhi có vi phạm pháp luật?

Nếu vì động cơ cá nhân hoặc thiếu kiểm soát thông tin mà biến các hội nhóm đó trở thành công cụ để thực hiện các hành vi đưa tin trái pháp luật thì người quản lý hội nhóm là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Những hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng, hành vi bịa đặt, vu khống hoặc những hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác là những hành vi vi phạm pháp luật. Người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết thêm.

Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích, hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ của mọi người đối với các vấn đề xã hội. Pháp luật cũng không can thiệp đến thái độ, tình cảm của công dân đối với những người khác.

Bởi vậy một người có người yêu, kẻ ghét là chuyện bình thường. Đặc biệt là với những người nổi tiếng, những nghệ sĩ, những người hoạt động xã hội có sức ảnh hưởng đối với xã hội thì sẽ có nhiều người yêu, cũng có nhiều người ghét.