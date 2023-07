Lao xuống hồ cứu bạn, nam thanh niên tử vong

Thấy bạn bị nạn, 4 thanh niên còn lại lao xuống ứng cứu.

Trong khi nạn nhân và 3 người tự bơi được vào bờ thì Trần Đặng A.T. (19 tuổi, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) mất tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng, phương tiện, thiết bị tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 0h40 ngày 5/7, thi thể anh A.T. đã được tìm thấy.