Lãnh đạo ngân hàng và người nhà liên tục mua cổ phiếu VIB

Vợ và con ông Đặng Văn Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi hơn 250 tỷ đồng - đăng ký mua vào 14 triệu cổ phiếu VIB nhằm thay đổi tài chính cá nhân. Tuần qua, chỉ số VN-Index tăng 9,53 điểm, lên mức 1.228,1 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 0,24 điểm xuống còn 221,29 điểm. Thanh khoản trên cả 2 sàn tuần này giảm mạnh so với tuần giao dịch trước đó, chỉ còn 71.549 tỷ đồng. Thống kê trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng 158,48 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 5.199 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 8,15 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 162 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 2,27 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng gần 204 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 18 - 22/11 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 164,35 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng hơn 5.428 tỷ đồng. Liên tục mua vào Bà Đặng Thị Thu Hà, vợ ông Đặng Văn Sơn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (mã chứng khoán: VIB) đăng ký mua vào 10 triệu cổ phiếu VIB nhằm thay đổi tài chính cá nhân. Giao dịch thực hiện từ ngày 27/11 - 26/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, bà Hà sẽ nâng sở hữu tại VIB lên 81,6 triệu cổ phần, tương ứng 3,2% vốn điều lệ VIB (chưa bao gồm 12,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% đang chờ về). Ước tính, bà Hà sẽ chi khoảng 183 tỷ đồng để mua số cổ phiếu trên. Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Đặng Minh Ngọc - con gái ông Sơn đã đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu VIB theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc nâng sở hữu tại VIB lên gần 8,07 triệu cổ phần (chưa bao gồm 691.254 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% đang chờ về). Ước tính, bà Ngọc sẽ chi hơn 73 tỷ đồng để mua vào số lượng cổ phiếu VIB như đã đăng ký. Hôm 11/11, Công ty CP Đầu tư Phát triển Quang Kim đã mua vào 17,2 triệu cổ phiếu VIB, nâng tỷ lệ sở hữu của công ty này cùng nhóm cổ đông có liên quan lên 9,8% vốn điều lệ. Trước đó vào ngày 8/11, Phó tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính VIB Hồ Vân Long đã mua thành công 3 triệu cổ phiếu VIB. Sau giao dịch, ông Long nâng sở hữu tại VIB lên 14,53 triệu cổ phần (chưa bao gồm 1,96 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 17% và gần 150 nghìn cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP đang chờ về). Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - mã chứng khoán: BAB) vừa thông qua việc dừng thực hiện tăng vốn điều lệ đợt 2/2023 theo hình thức chào bán 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Trong thông báo, Bac A Bank không nêu lý do cụ thể và cho biết Hội đồng quản trị BAB sẽ báo cáo đại hội cổ đông gần nhất về việc dừng thực hiện tăng vốn bằng chào bán cổ phiếu. Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 bằng hình thức chào bán 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Bac A Bank trình tại đại hội cổ đông thường niên 2023. Tuy nhiên, tại đại hội cổ đông 2024, BAB cho biết do các thủ tục thực hiện tăng vốn điều lệ kéo dài, ngân hàng chưa hoàn thành việc chào bán cổ phiếu trong năm 2023. Vì vậy, ngân hàng tiếp tục triển khai phương án tăng vốn nêu trên trong năm 2024. Năm 2024, Bac A Bank dự kiến tăng vốn thêm hơn 2.564 tỷ đồng, lên mức gần 11.524 tỷ đồng, thông qua 3 đợt phát hành, gồm tiếp tục chào bán 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (phương án tăng vốn đợt 2 năm 2023), phát hành 62,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2023 với tỷ lệ 6,93% (phương án tăng vốn mới năm 2024) và chào bán 104,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu (phương án tăng vốn mới năm 2024). Đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của Bac A Bank đạt hơn 8.959 tỷ đồng, tăng thêm 2.459 tỷ đồng so với cuối năm 2018, thông qua chào bán hơn 20 triệu cổ phiếu với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và phát hành gần 225,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 - 2022 cho cổ đông. Nợ vay của CII tăng mạnh Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) vừa phát hành thêm 974.300 cổ phiếu để chuyển đổi 9.734 trái phiếu mã CII42014 tại đợt 8. Như vậy, sau phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi trái phiếu, CII đã nâng vốn điều lệ từ 3.187,8 tỷ đồng lên hơn 3.197,5 tỷ đồng. Trong tháng 10/2024, CII đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất thả nổi. Tại thời điểm ngày 30/9, tổng nợ vay của CII tăng 17% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.210 tỷ đồng, lên 22.095 tỷ đồng và bằng 235% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.269 tỷ đồng, nợ vay dài hạn và trái phiếu chuyển đổi là 17.826 tỷ đồng. Ngày 20/11, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã nhận hồ sơ niêm yết hơn 66 triệu cổ phiếu Công ty CP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics - mã chứng khoán: PDV) trên sàn HOSE, tương ứng vốn điều lệ gần 661 tỷ đồng. Quý III năm nay, PVT Logistics đã hoàn thành chào bán 23.008.635 cổ phiếu ra công chúng để huy động hơn 230 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên hơn 660,9 tỷ đồng. Sau tăng vốn, công ty có hai cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans - mã chứng khoán: PVT) sở hữu 51,87% vốn điều lệ, Công ty TNHH Tân Long sở hữu 22,82% vốn điều lệ, còn lại 25,31% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ lẻ. 9 tháng năm nay, PVT Logistics đạt lợi nhuận trước thuế gần 279 tỷ đồng, vượt gần 250% so với kế hoạch lãi 80 tỷ đồng trong năm 2024. Duy Quang