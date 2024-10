Lãnh đạo ngân hàng '0 đồng' OceanBank, CB nói gì sau chuyển giao bắt buộc?

Tổng giám đốc CB cho biết ngân hàng tiếp tục hoạt động dưới hình thức ngân hàng TNHH một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ. Cả CB, OceanBank nói quyền lợi hợp pháp của khách hàng được đảm bảo theo đúng thỏa thuận, pháp luật. Từ ngày 17/10, hai ngân hàng “0 đồng” là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) được chuyển giao bắt buộc theo phương án được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, CB được chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), OceanBank được chuyển giao bắt buộc về Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Sau sự kiện, Tổng giám đốc CB, ông Đàm Minh Đức đã có thư ngỏ gửi khách hàng. Trong thư, ông Minh Đức cho hay sau khi được chuyển giao bắt buộc, CB sẽ tiếp tục hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietcombank sở hữu 100% vốn điều lệ và thực hiện bình thường các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo quy định. Đồng thời, mọi hợp đồng/cam kết/thoả thuận đã ký kết giữa CB và khách hàng, đối tác tiếp tục có hiệu lực. Qua đó, mọi nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác được đảm bảo. OceanBank trở thành ngân hàng do MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Ảnh: OceanBank. Trong ngày nhận quyết định chuyển giao bắt buộc (17/10), CB thông báo nghỉ giao dịch sớm trên toàn hệ thống từ 15h-17h để tổng kiểm kê, phục vụ cho việc chuyển giao. Trong khi đó, bên nhận chuyển giao là Ngân hàng Vietcombank cho hay, việc chuyển giao bắt buộc nhằm mục tiêu từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục các yếu kém, đưa CB dần trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục. Vietcombank cũng để ngỏ khả năng sẽ bán hoặc chuyển nhượng CB cho nhà đầu tư mới trong tương lai. Vietcombank cũng khẳng định sẽ không góp vốn vào CB trong thời gian CB còn lỗ lũy kế. Còn tại OceanBank, sau khi chuyển giao bắt buộc về MB, nhà băng này khẳng định các quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng tại đây được đảm bảo theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật; các hoạt động dịch vụ của OceanBank được đảm bảo thông suốt, liên tục. Sau khi tiếp nhận OceanBank, Ngân hàng MB sẽ ưu tiên nguồn lực từ phát triển kinh doanh, nguồn vốn, công nghệ, nhân sự... để hỗ trợ thành viên mới vào tập đoàn. Trước mắt, HĐQT của MB quyết định cử ông Lê Xuân Vũ, thành viên Ban điều hành MB là người đại diện MB, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực của OceanBank. Ông Vũ có gần 30 năm kinh nghiệm và nhiều năm đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tín dụng uy tín, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi, hiện đại hoá ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú thông tin, cơ quan này sẽ có những hỗ trợ cho các ngân hàng nhận chuyển giao (MB và Vietcombank). Mức độ hỗ trợ phụ thuộc vào lộ trình tái cơ cấu của các ngân hàng, nhưng việc hỗ trợ là “không thể không có”. Sau OceanBank và CB, một ngân hàng “0 đồng” nữa là GPBank cũng sẽ được chuyển giao bắt buộc trong thời gian tới - Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay. Một ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt khác là Dong A Bank cũng đang được triển khai theo lộ trình, trong khi duy trì ổn định SCB. Đối với GPBank, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của VPBank, Chủ tịch Ngô Chí Dũng có nhắc tới kế hoạch tiếp nhận một ngân hàng; đồng thời khẳng định, VPBank có đủ nguồn lực và đã sẵn sàng cho việc nhận chuyển giao.