Lạnh 1 độ C, Lào Cai xuất hiện băng giá

Ngày 23/1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền và chi phối toàn bộ thời tiết.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng trong hôm nay chỉ trong ngưỡng 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C.