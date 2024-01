Làng làm trống cổ truyền đứng trước nỗi lo 'mất Tết'

Khác với cảnh nhộn nhịp thường thấy ở các làng nghề dịp cuối năm, năm nay người làm trống tại Bắc Thai ảm đạm do lượng khách đặt hàng giảm mạnh. Các công xưởng nay chỉ lác đác một vài công nhân, nhiều hộ đã phải chuyển sang nghề khác.

Có thâm niên hơn 30 năm làm trống cổ truyền, ông Bùi Văn Tráng (65 tuổi, thôn Bắc Thai) cho biết, so với mọi năm thì năm nay lượng khách đặt hàng Tết giảm khoảng 30-40%. Việc các nguyên liệu đắt đỏ và khan hiếm, khiến lợi nhuận từ nghề làm trống cũng thu hẹp.

“Nếu như mọi năm thì gia đình tôi phải làm việc xuyên ngày đêm mới có thể đủ hàng giao cho khách. Tuy nhiên năm nay đơn hàng giảm, máy móc nhiều lúc bỏ không, lượng khách đến đây chủ yếu là sửa trống”, ông Tráng bộc bạch.

Cũng theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến lượng khách năm nay hạn chế hơn nhiều so với mọi năm là do ảnh hưởng của dịch bệnh, một phần cũng do nhiều loại trống không còn phù hợp với thời đại ngày nay.