Làng đá cổ Khuổi Ky - Nét đẹp bình yên mà huyền bí ở Cao Bằng

Ngôi làng toàn làm bằng đá cổ tồn tại hơn 400 năm ở Cao Bằng là điểm đến yêu thích của khá nhiều du khách nước ngoài. Những bờ rào bằng đá tựa như những pháo đài vững chãi. Chàng trai trẻ với niềm đam mê du lịch – Khuất Sinh Thành vừa có những chia sẻ về chuyến đi đến làng đá cổ Khuổi Ky (xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Làng Khuổi Ky nằm giữa thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao, là một phần trong tuyến trải nghiệm “Xứ sở thần tiên” của Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng. Ngôi làng được xây dựng cách đây hơn 400 năm, gắn liền với những giá trị truyền thống và đời sống của đồng bào dân tộc. Đây từng là nơi sinh sống của cộng đồng người Tày, nổi bật với kiến trúc và văn hóa gắn bó cặt chẽ với thiên nhiên, thể hiện sự hòa quyện giữa con người và môi trường. Trải qua thăng trầm lịch sử, những ngôi nhà ở đây vẫn vẹn nguyên từ khung cửa gỗ đến những bức tường đá. Điểm nổi bật nhất của làng chính là những ngôi nhà được xây dựng từ đá, tạo nên vẻ đẹp độc đáo và ấn tượng. Các ngôi nhà ở đây có thiết kế vuông vắn, mái lợp ngói âm dương, tường đá được xếp chồng lên nhau bằng tay với độ tinh xảo cao mà không cần xi măng. Vật liệu đá không chỉ tạo nên sự bền vững mà còn giúp ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông. Nét kiến trúc này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh sự thông minh, sáng tạo của người dân bản địa. Cuộc sống nơi đây rất yên bình, mộc mạc. Một ô cửa sổ hướng ra bậc cầu thang đá. Đôi khi, không khí nơi đây trầm mặc đến mức bạn tưởng chừng như thời gian đang ngừng trôi. Những lối đi lát đá với từng phiến lá rụng, bờ rào nan xưa cũ gợi nhớ về một thời thơ ấu. Trải qua hơn 400 năm, đến nay người dân Khuổi Kỵ vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của người Tày như hát then, đàn tính và các lễ hội dân gian. Đến đây, du khách có cơ hội hòa mình vào nhịp sống yên bình, thưởng thức những món ăn địa phương độc đáo như bánh coóng phù, thịt trâu gác bếp, và rượu ngô. Không chỉ vậy, những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết liên quan đến ngôi làng được người dân kể lại một cách sinh động, làm say lòng những ai muốn tìm hiểu về lịch sử và tâm hồn của người dân tộc Tày. Mọi đồ vật ở đây từ kệ đồ, bàn ghế cho đến gối tựa đều vẫn giữ nét văn hoá truyền thống của người Tày. Kiến trúc độc đáo bên trong các căn nhà. Thậm chí những cột chống bàn cũng được người dân làm bằng đá. Khuất Sinh Thành hiện làm việc tại Hà Giang Open Tour. Anh cho biết khách du lịch đến làng Khuổi Ky đa số là người nước ngoài. Làng đá Khuổi Ky không chỉ thu hút khách du lịch trong nước mà còn là điểm đến hấp dẫn với du khách quốc tế. Sự độc đáo của kiến trúc đá, văn hóa đậm đà bản sắc, và cảnh quan thiên nhiên thơ mộng đã biến nơi đây thành một điểm nhấn trong bản đồ du lịch của Cao Bằng. Đặc biệt, với sự phát triển của du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, Khuổi Ky ngày càng được biết đến nhiều hơn. Những trải nghiệm tại đây mang lại không chỉ là kỳ nghỉ thú vị mà còn là cơ hội để hiểu sâu hơn về một phần tinh hoa văn hóa Việt Nam. Hiện, trong số 14 hộ của làng có tới 7-8 hộ làm homestay. Một số homestay đạt mức 2-3 sao. Hơn nửa làng làm dịch vụ ăn nghỉ, nhưng những ngôi nhà ở đây, từ bên ngoài đến trong đều giữ vẹn nguyên những nét đẹp truyền thống của người Tày. Chính vì thế, bạn sẽ có được những trải nghiệm rất chân thực từ mọi khâu ăn - ngủ - nghỉ - chơi - khám phá... khi đến với Khuổi Ky. Homestay ở Khuổi Ky đúng nghĩa là nơi nghỉ ngơi hoà nhập với đời sống văn hoá tinh thần của người bản địa, nhưng vẫn đủ sạch sẽ, khang trang và tinh tế để du khách nghỉ ngơi. Bên trong phòng ngủ của một homestay ở làng Khuổi Ky. Hẳn bạn sẽ rất thú vị với những căn phòng dựng bằng đá mộc mạc nhuộm màu thời gian như thế này. Phía trên bờ rào đá của một ngôi nhà là tấm biển ghi rõ khoảng cách từ làng đến những điểm du lịch nổi tiếng của Cao Bằng.