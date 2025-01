Lan tỏa tiếng Việt tại đại học danh giá hàng đầu của Mỹ

Chương trình Việt Nam học tại Đại học Columbia do 2 giáo sư người Mỹ gốc Việt là Liên Hằng Nguyễn và John Phan khởi xướng. Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ và đầu tư của Đại học Columbia. Ngay sau đó, cả hai bắt tay xây dựng chương trình học và cùng đảm nhiệm việc giảng dạy. Theo GS. Liên Hằng, đây là chương trình nghiên cứu về Việt Nam duy nhất tại Mỹ có riêng 2 giáo sư chuyên giảng dạy Việt Nam học. Do Đại học Columbia có Khoa tiếng Việt để bổ trợ do giáo viên người Việt giảng dạy nên Chương trình Việt Nam học được xây dựng rất toàn diện và đảm bảo chất lượng cao, gồm cả khóa đại học và cao học về Việt Nam học, trong đó có giảng dạy về Lịch sử Việt Nam.

Với phương châm và hướng đi đúng đắn, Chương trình Việt Nam học kể từ khi thành lập đã duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức học thuật hàng đầu của Việt Nam, bao gồm Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Thông tin & Công nghệ, Viện Lịch sử và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Á của Đại học Columbia trước đó cũng ký Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác với Học viện Ngoại giao Việt Nam. Đây là cơ sở để hai trường khám phá những cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, học tập và nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình đào tạo đại học và sau đại học.

Học tiếng Việt để “giữ nguồn cội”