Lần theo định vị, công an bắt cô gái trộm MacBook ở siêu thị Hà Nội

Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cùng Cục nghiệp vụ Bộ Công an và các phòng chức năng Công an tỉnh thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc. Số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng này khoảng 560 tỷ đồng.