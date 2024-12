Làn sóng xanh 2024: Sơn Tùng M-TP 5 đề cử, Jack bị loại vì ồn ào đời tư

Sơn Tùng M-TP tạm dẫn đầu cuộc đua tại Lễ trao giải Làn sóng xanh với 5 hạng mục quan trọng, trong khi đó Jack không được đề cử dù có ca khúc trụ khá lâu trong bảng xếp hạng. Mới đây ban tổ chức công bố danh sách đề cử của Làn sóng xanh 2024. Buổi công bố đề cử và bình chọn giải thưởng âm nhạc có sự tham gia của thành viên hội đồng bình chọn đến từ các đơn vị truyền thông, nhà sản xuất, nhạc sĩ, đạo diễn, ca sĩ, nhà thiết kế, stylist… Tại lễ công bố, ban tổ chức cho biết sẽ trao giải Thành tựu Làn Sóng Xanh vinh danh nhạc sĩ Dương Thụ và Bảo Chấn. Trong suốt nhiều thập niên, những sáng tác của 2 nhạc sĩ không chỉ tạo nên các cột mốc rực rỡ cho chương trình Làn Sóng Xanh mà còn trở thành bệ phóng cho hàng loạt giọng ca, góp phần định hình dòng chảy nhạc Việt hiện đại. Năm nay, ca sĩ Sơn Tùng M-TP dẫn đầu số lượng đề cử với 5 hạng mục: Nam ca sĩ/rapper của năm, Bài hát của năm, Bài hát hiện tượng, MV của năm và Nhà sản xuất của năm. Về hạng mục Nam ca sĩ/rapper của năm, theo BTC, các nam nghệ sĩ hoạt động sôi nổi nên có đến 6 đề cử (thay vì 5 như hằng năm). Dàn nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi Anh trai say hi phủ kín các đề cử như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Dương Domic... Hai hạng mục Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất và Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích nhất của khán giả vẫn đang trong thời gian bình chọn. Trước câu hỏi của phóng viên về sự vắng mặt của ca sĩ Jack - J97 dù bài hát Thiên lý ơi có thành tích khá tốt, đại diện BTC - BTV Diệu Minh Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM cho biết BXH Làn sóng xanh luôn ghi nhận đầy đủ thành tích, số liệu của các sản phẩm âm nhạc theo tuần.

Ca sĩ Jack - J97 trượt đề cử Làn sóng xanh vì hình tượng gây tranh cãi. Ảnh: FBNV Tuy nhiên, Giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh chú trọng hình tượng nghệ sĩ. Trường hợp nghệ sĩ có hình tượng gây tranh cãi, BTC sẽ không đề cử vào Giải thưởng này nhằm bảo đảm mục đích, ý nghĩa tôn vinh nghệ sĩ. "Đây cũng là định hướng thẩm mỹ và yêu cầu chất lượng của một giải thưởng chính thống mà Làn sóng xanh đã duy trì 30 năm qua. Những năm tới, nếu các nghệ sĩ có thể thay đổi hình tượng hoặc tạo ra ảnh hưởng tích cực với xã hội, Làn sóng xanh vẫn sẽ ghi nhận bình thường", chị cho hay. 2024 là năm "năng lượng nam giới" áp đảo làng nhạc Việt. Số lượng nghệ sĩ nam ở các hạng mục đề cử quan trọng áp đảo ca sĩ, nhạc sĩ và rapper nữ. Hai nghệ sĩ nữ nổi bật tại bảng đề cử Làn sóng xanh lần thứ 27 là Bích Phương (hai đề cử MV của năm, Nữ ca sĩ/Rapper của năm) và Vũ Cát Tường (xuất hiện trong hạng mục Ca khúc của năm và Nữ ca sĩ/Rapper của năm). Lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15/01/2025 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Danh sách đầy đủ hạng mục đề cử giải thưởng Làn sóng xanh 2024: Ca khúc của năm 1. Bình Yên - D.eyes, Vũ. & Binz - Vũ. feat Binz 2. Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng M-TP 3. Ngáo Ngơ - FOXXX Team, HIEUTHUHAI & Orange - HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, JSOL, ERIK & Orange 4. Sau Lời Từ Khước - Phan Mạnh Quỳnh 5. Từng Là - Vũ Cát Tường Bài hát hiện tượng 1. Thủy Triều - Quang Hùng MasterD 2. Đi Giữa Trời Rực Rỡ - Ngô Lan Hương 3. Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng M-TP 4. Ngày Đẹp Trời Để Nói Chia Tay - Brozy & Lou Hoàng - Lou Hoàng 5. Sau Lời Từ Khước - Phan Mạnh Quỳnh Hoà âm phối khí 1. Trống Cơm (ATVNCG) - Hòa âm: Kriss Ngô & Touliver 2. Duyên Kiếp Cầm Ca - Hòa âm: Triple D 3. Đi Tìm Tình Yêu - Hòa âm: 2pillz 4. Hỏa Ca (Call Me by Fire) - Hòa âm: GRVITY, 55, SlimV, Duy Sơn, Hà Trà Đá & TINLE 5. Không Ra Gì - Hòa âm: DTAP, TDK & Mew Amazing Nhà sản xuất của năm 1. Hứa Kim Tuyền (Chị Đẹp Đạp Gió 2024) 2. JustaTee (Anh Trai Say Hi) 3. SlimV (Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai) 4. Sơn Tùng M-TP (Đừng Làm Trái Tim Anh Đau, Chúng Ta Của Tương Lai) 5. Touliver (Ai Mà Biết Được) Sự kết hợp xuất sắc 1. Bầu Trời Mới – Da LAB, Minh Tốc & Lam 2. Duyên Kiếp Cầm Ca – Binz & Triple D 3. Hào Quang - RHYDER, Dương Domic & Pháp Kiều 4. Phóng Zìn Zìn – tlinh & Low G 5. Trống Cơm (ATVNCG) – Cường Seven, SOOBIN, NSND Tự Long, APJ, It’s CHARLES., SlimV, Kriss Ngô & Touliver MV của năm 1. Đi Tìm Tình Yêu - MONO - Đạo diễn: Jake Nam 2. Đừng Làm Trái Tim Anh Đau - Sơn Tùng M-TP - Đạo diễn: Watt Chaiwat 3. Hỏa Ca (Call Me by Fire) - Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư 4. Không Ra Gì - Trúc Nhân - Đạo diễn: Đinh Hà Uyên Thư 5. Nâng Chén Tiêu Sầu - Bích Phương - Đạo diễn: Phương Vũ Album của năm 1. bảo tàng của nuối tiếc – Vũ. 2. Bật Nó Lên – SOOBIN 3. CineLove – Phan Mạnh Quỳnh 4. Khu Vườn Tình – Tăng Duy Tân 5. M∞n – Da LAB Gương mặt mới xuất sắc 1. Captain Boy (Ừ thì chia tay) 2. Dương Domic (Tràn bộ nhớ) 3. Khiem (Yên bình có quá đắt không) 4. Ngô Lan Hương (Đi giữa trời rực rỡ) 5. Pháp Kiều (Hào quang) Ca sĩ đột phá 1. Lou Hoàng 2. Quang Hùng MasterD 3. Quốc Thiên 4. RHYDER 5. SOOBIN Nam Ca sĩ/Rapper của năm 1. HIEUTHUHAI 2. Phan Mạnh Quỳnh 3. Quang Hùng MasterD 4. SOOBIN 5. Sơn Tùng M-TP 6 Vũ. Nữ ca sĩ/Rapper của năm 1. Bích Phương 2. Hòa Minzy 3. Hà Nhi 4. tlinh 5. Vũ Cát Tường