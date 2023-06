Lần hiếm hoi MC Lan Phương - bạn gái Huỳnh Anh nhắc về hôn nhân cũ

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, từng là MC dẫn dắt một số chương trình của Đài truyền hình Việt Nam như VTV Kết Nối, Thời Trang & Cuộc Sống... Cô còn là chủ của một spa và cửa hàng mỹ phẩm tại Hà Nội.

Cuối tháng 11/2020, nữ MC gây xôn xao mạng xã hội khi hé lộ chuyện tình cảm với nam diễn viên nhỏ hơn cô 6 tuổi - Huỳnh Anh.

