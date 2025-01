Lần hai đi bắt Tổng thống Hàn Quốc: Ông Yoon chuẩn bị rời dinh thự đến trình diện tại CIO

Sáng 15-1, các điều tra viên CIO và cảnh sát Hàn Quốc đã tiến đến dinh thự tổng thống để tiến hành nỗ lực thứ hai nhằm bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol. Sáng sớm 15-1, các điều tra viên từ Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với Quan chức Cấp cao Hàn Quốc (CIO) phối hợp với cảnh sát tiến hành nỗ lực thứ hai nhằm bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol, sau nỗ lực thực thi lệnh bắt bất thành vào đầu tháng này, theo hãng thông tấn Yonhap. Tuần trước, Tòa án Quận Tây Seoul đã gia hạn lệnh bắt Tổng thống Yoon với cáo buộc chủ mưu ban hành thiết quân luật ngắn hạn vào ngày 3-12-2024 và lạm dụng quyền lực. Lệnh này có hiệu lực đến ngày 21-1. Cảnh sát trước dinh thự tổng thống Hàn Quốc sáng 15-1. Ảnh: GETTY IMAGES Tiến hành nỗ lực bắt lần hai Theo tờ The Korea Herald, hơn 1.000 nhân viên từ một nhóm điều tra chung, gồm CIO, Văn phòng điều tra quốc gia của Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Bộ tư lệnh điều tra hình sự của Bộ quốc phòng. Khi đến trước dinh thự tổng thống vào khoảng 5 giờ 45 sáng 15-1, các nhà điều tra và cảnh sát đã trình lệnh bắt Tổng thống Yoon và khám xét dinh thự tổng thống nhưng đã bị Cơ quan An ninh Tổng thống chặn lại bằng cách lập rào chắn xe gần lối vào dinh thự. Cảnh sát cắt hàng rào thép gai được lắp đặt tại cổng vào dinh thự tổng thống. Ảnh: YONHAP Khoảng 30 nhà lập pháp của đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân và các luật sư của Tổng thống Yoon cũng đã đến bên ngoài dinh thự để phản đối nỗ lực thi hành lệnh bắt của các nhà điều tra. "Đây không phải là sự thực thi công lý của luật pháp" - luật sư Yun Gap-geun, một trong những luật sư bào chữa cho ông Yoon cho biết, gọi nỗ lực của các điều tra viên là "bất hợp pháp". Cảnh sát trước dinh thự tổng thống Hàn Quốc sáng 15-1. Ảnh: YONHAP Trong khi đó, cảnh sát đã phát cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào chống lại lệnh thi hành lệnh đều có thể dẫn đến việc bắt giữ. Khoảng 6.500 người ủng hộ Tổng thống Yoon đã tụ tập trước dinh thự tổng thống. Để bảo vệ lối vào dinh thự tổng thống, cảnh sát đã triển khai khoảng 3.000 nhân viên. Ngày 15-1, quyền Tổng thống Choi Sang-mok cảnh báo rằng chính phủ sẽ truy cứu trách nhiệm đối với những ai gây ra đụng độ trong quá trình bắt tổng thống. Các điều tra viên đã vào khuôn viên dinh tổng thống Đến khoảng 7 giờ sáng 15-1 (giờ địa phương), hàng chục điều tra viên đã dùng thang trèo qua rào chắn đầu tiên làm bằng xe cộ và tiến vào khuôn viên dinh tổng thống sau khoảng 2 tiếng rưỡi bắt đầu thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon. Các điều tra viên tiến vào khuôn viên dinh tổng thống Hàn Quốc sáng 15-1. Ảnh: YONHAP Sau khi vào khuôn viên dinh thự tổng thống, cảnh sát đã trình lệnh bắt Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Kim Seong-hoon với cáo buộc cản trở đặc biệt nhiệm vụ công khi các điều tra viên cố gắng bắt Tổng thống Yoon. Tính đến khoảng 9 giờ 30 sáng, các điều tra viên đã vượt qua tất cả các rào chắn ở 3 địa điểm trên đường đến dinh thự của ông Yoon từ cổng chính, được lực lượng an ninh tổng thống dựng lên để ngăn cản các điều tra viên tiếp cận dinh thự. Đàm phán về cách bắt ông Yoon Các nhà điều tra đang đàm phán với phía ông Yoon để phối hợp cách thức bắt và đưa tổng thống đi thẩm vấn. Các cuộc đàm phán diễn ra khoảng bốn giờ sau khi các nhà điều tra bắt đầu tiến hành nỗ lực bắt Tổng thống Yoon lần hai. "Tại thời điểm này, chúng tôi không xem xét việc ông ấy tự nguyện trình diện [trước CIO] và mục tiêu của chúng tôi là thực hiện lệnh. Không giống như trong lần thực thi đầu tiên, không có nhân viên Cơ quan An ninh Tổng thống nào chống lại việc thực thi lệnh bắt. Thực tế là hôm nay không có đụng độ vật lý nào” - một điều tra viên CIO nói với Yonhap. Cảnh sát tại dinh thự tổng thống Hàn Quốc sáng 15-1. Ảnh: YONHAP Theo Yonhap, phía luật sư ông Yoon cho biết tổng thống sẽ rời dinh thự và đến trình diện trước CIO trong sáng 15-1.